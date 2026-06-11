Íslenski boltinn

Bestu-deildarpar á von á barni saman

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Barbára Sól Gísladóttir og Karl Friðleifur Gunnarsson með sónarmyndina.
Barbára Sól Gísladóttir og Karl Friðleifur Gunnarsson með sónarmyndina. @barbaragisladottir

Íslandsmeistaraparið og knattspyrnufólkið Barbára Sól Gísladóttir og Karl Friðleifur Gunnarsson sögðu frá miklum gleðifréttum á samfélagsmiðlum sínum.

Bestu-deildarparið á von á barni saman og Barbára Sól missir því af restinni af tímabilinu með Breiðabliki.

Barbára Sól varð Íslands- og bikarmeistari með Blikum í fyrra og skilur við liðið á toppi deildarinnar. Hún er lykilmaður hjá Blikum og verður örugglega sárt saknað.

Karl Friðleifur varð á sama tíma Íslandsmeistari með Víkingi en Víkingsliðið er einnig á toppnum í dag.

Barbára Sól birti mynd af þeim skötuhjúum saman með sónarmynd af barninu og undir skrifaði hún „Mamma & pabbi“. Hana má sjá hér fyrir neðan.

Vísir óskar þeim Barbáru og Karli til hamingju með barnalukkuna en vonumst jafnframt eftir því að sjá Barbáru Sól aftur inni á vellinum í framtíðinni.

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