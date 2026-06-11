Bestu-deildarpar á von á barni saman Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. júní 2026 21:29 Barbára Sól Gísladóttir og Karl Friðleifur Gunnarsson með sónarmyndina. @barbaragisladottir Íslandsmeistaraparið og knattspyrnufólkið Barbára Sól Gísladóttir og Karl Friðleifur Gunnarsson sögðu frá miklum gleðifréttum á samfélagsmiðlum sínum. Bestu-deildarparið á von á barni saman og Barbára Sól missir því af restinni af tímabilinu með Breiðabliki. Barbára Sól varð Íslands- og bikarmeistari með Blikum í fyrra og skilur við liðið á toppi deildarinnar. Hún er lykilmaður hjá Blikum og verður örugglega sárt saknað. Karl Friðleifur varð á sama tíma Íslandsmeistari með Víkingi en Víkingsliðið er einnig á toppnum í dag. Barbára Sól birti mynd af þeim skötuhjúum saman með sónarmynd af barninu og undir skrifaði hún „Mamma & pabbi“. Hana má sjá hér fyrir neðan. Vísir óskar þeim Barbáru og Karli til hamingju með barnalukkuna en vonumst jafnframt eftir því að sjá Barbáru Sól aftur inni á vellinum í framtíðinni. View this post on Instagram A post shared by BARBÁRA SÓL GÍSLADÓTTIR HLÍÐDAL💗 (@barbaragisladottir) Besta deild karla Besta deild kvenna Breiðablik Víkingur Reykjavík Mest lesið Beta aldrei upplifað annað eins Fótbolti „Heimskasta körfuboltalið í sögu mannkyns“ Körfubolti Fyrirliði Japans missir af HM og hættir í landsliðinu Fótbolti Grét af gleði þegar Mexíkó byrjaði HM á sigri á níu Suður-Afríkubúum Fótbolti Baldur tekur eina stærstu stjörnu Stjörnuliðsins yfir á Álftanes Körfubolti Fær einn lokaséns eftir áfall á Spáni: „Ég var bara mjög hrædd“ Sport Bestu-deildarpar á von á barni saman Íslenski boltinn „Hún er gjörsamlega niðurbrotin“ Sport Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna Enski boltinn Heimsendi HM-dómarinn fær að dæma úrslitaleik Fótbolti Fleiri fréttir Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Bjóða Söru velkomna heim með gæsahúðarmyndbandi Á völlinn eftir þrjú slit, fjögur ár og fimm aðgerðir: „Ólýsanlegt“ Sara Björk snýr heim í Hauka „Það vill enginn í hópnum sjá hann fara“ Tekur meira á fjölskylduna en hann sjálfan Ögmundur laus allra mála hjá Val Fór á sjó til að núllstilla sig: „Þetta sleppur hjá mér“ „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Þróttarar með mikilvægan sigur á Grindvíkingum Eini grasleikurinn kom í veg fyrir markamet Plataði líka myndatökumanninn upp úr skónum Emilsþruma, þrenna, fjórtán ára með stoðsendingu og markaveislur út um allt Kjánaleg hegðun og stælar sem verðskuldi rautt spjald „Eins gott að ég setti ekki Óskar á bekkinn“ „Fúlt að fara með þennan skell inn í hléið“ Afturelding á toppinn eftir stórsigur á Fylki Sjá meira