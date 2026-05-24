Bolton flaug upp en Benoný og fé­lagar sátu eftir

Sindri Sverrisson skrifar
George Johnston og Josh Sheehan fögnuðu vel á Wembley í dag. Getty/Michael Steele

Benoný Breki Andrésson kom inn á sem varamaður á Wembley í dag þegar Stockport County freistaði þess að komast upp í ensku B-deildina í fótbolta en varð að sætta sig við 4-1 tap gegn Bolton.

Bolton komst snemma í 1-0 en Adama Sidibeh jafnaði metin á 29. mínútu, eftir að hafa einnig skorað mark sem dæmt var af vegna brots.

Staðan var enn 1-1 þar til á 64. mínútu þegar framherjinn Kyle Wootton, sem leyst hafði stöðu miðvarðar vegna forfalla, varð fyrir því óláni að skora slysalegt sjálfsmark og koma Bolton yfir á nýjan leik.

Benoný var í kjölfarið skipt inn á en Stockport tókst ekki að jafna og Sam Dalby jók muninn í 3-1 á 81. mínútu áður en Rúben Rodrigues skoraði fjórða mark Bolton í lokin, sitt annað mark í leiknum, og gladdi eflaust Jón Daða Böðvarsson og fleiri Íslendinga sem spilað hafa með liðinu.

