Bolton flaug upp en Benoný og félagar sátu eftir Sindri Sverrisson skrifar 24. maí 2026 14:08 George Johnston og Josh Sheehan fögnuðu vel á Wembley í dag. Getty/Michael Steele Benoný Breki Andrésson kom inn á sem varamaður á Wembley í dag þegar Stockport County freistaði þess að komast upp í ensku B-deildina í fótbolta en varð að sætta sig við 4-1 tap gegn Bolton. Bolton komst snemma í 1-0 en Adama Sidibeh jafnaði metin á 29. mínútu, eftir að hafa einnig skorað mark sem dæmt var af vegna brots. Staðan var enn 1-1 þar til á 64. mínútu þegar framherjinn Kyle Wootton, sem leyst hafði stöðu miðvarðar vegna forfalla, varð fyrir því óláni að skora slysalegt sjálfsmark og koma Bolton yfir á nýjan leik. Benoný var í kjölfarið skipt inn á en Stockport tókst ekki að jafna og Sam Dalby jók muninn í 3-1 á 81. mínútu áður en Rúben Rodrigues skoraði fjórða mark Bolton í lokin, sitt annað mark í leiknum, og gladdi eflaust Jón Daða Böðvarsson og fleiri Íslendinga sem spilað hafa með liðinu. All the very best today @OfficialBWFC 🤍— Jon Dadi Bodvarsson (@jondadi) May 24, 2026 Enski boltinn Mest lesið Hafþór Júlíus misnotað lyf síðustu átján ár Sport Stjarnan selur miða til styrktar Ingvari Íslenski boltinn Svona er lokaumferðin: Fall upp á 43 milljarða og hvaða lið fá Evrópusæti? Enski boltinn Fjórfaldur heimsmeistari slasaður eftir að brotist var inn til hans Formúla 1 Vestri gæti mætt stórveldi á Þróttarvelli Fótbolti Fernandes valinn besti leikmaður tímabilsins Fótbolti Versta byrjun í sögu FH Íslenski boltinn Orri á skotskónum Fótbolti Foreldrar megi anda djúpt ofan í maga Íslenski boltinn Góður sigur en erfitt að ná Meistaradeildarsæti Handbolti Fleiri fréttir Bolton flaug upp en Benoný og félagar sátu eftir Í beinni: Mikið í húfi í lokaumferðinni Svona er lokaumferðin: Fall upp á 43 milljarða og hvaða lið fá Evrópusæti? Dramatík er McBurnie skaut Hull í úrvalsdeildina Éderson á leið til Manchester United Kæra ef þeir tapa Fernandes og O'Reilly bestir í deildinni „Sorglegt að sjá hvernig er komið fyrir mínum klúbbi“ Sjáðu allt það besta sem Guardiola hefur gert í enska boltanum Skilur pirring stuðningsmanna út í fyrirliðann Mamma Maguire fylltist viðbjóði Svona verður lokaumferðin í enska boltanum á Sýn Sport City staðfestir brotthvarf Guardiola: „Hefur verið svo f-ing gaman“ Staðfesta samning við Carrick: „Það er eitthvað töfrandi við Man. Utd“ Harðorð skýrsla og allt í skrúfunni hjá Southampton Slot tjáði sig loks eftir árás Salah Fyrirliðinn víðsfjarri þegar Tottenham gæti fallið Englandsmeistaraklipping á Selfossi: „Dásamlegir tímar“ Liverpool gæti komið Brighton í Meistaradeild Evrópu Steve McClaren til Rotherham Arsenal í skrúðgöngu daginn eftir úrslitaleikinn Hefnist fyrir klúðrið á Old Trafford Fögnuðu fram á morgun: „Þeir hlæja ekki lengur“ Sjáðu mörkin: Titilvonir City urðu að engu og falldraugir vofir yfir Tottenham Sjáðu Englandsmeistara Arsenal tryllast af fögnuði Falldraugurinn fylgir Tottenham í lokaumferðina Guardiola tjáði sig um framtíð sína í starfi Arsenal er Englandsmeistari Southampton rekið úr umspilinu og fær stigarefsingu Jason Daði fer frá Grimsby Sjá meira