Fótbolti

Fyrri hálf­leikur Banda­ríkjanna sá besti sem hann hefur séð

Andri Broddason skrifar
Hercules Gomez var himinlifandi eftir frammistöðu Bandaríska landsliðsins í gær.
Hercules Gomez var himinlifandi eftir frammistöðu Bandaríska landsliðsins í gær. Jim Rogash/Getty

Hercules Gomez, fyrrverandi leikmaður bandaríska landsliðisins í fótbolta, sagði að fyrri hálfleikur Bandaríkjanna gegn Paragvæ væri besta frammistaða sem hann hefur séð.

Bandaríkin unnu Paragvæ örugglega í gær en lokatölur leiksins voru 4-1. Bandaríkjamenn sýndu frábæra frammistöðu í fyrri hálfleik og voru 3-0 yfir.

Hercules Gomez er fyrrverandi leikmaður bandaríska landsliðsins og var heltekinn af frammistöðu sinna manna í leiknum. Hann vildi ekkert ræða hvernig Paragvæ spilaði í leiknum því það væri vanvirðing fyrir bandaríska liðið.

„Ég hef ekki séð svona góða frammistöðu hjá landsliði. Hvað þá á heimsmeistaramótinu,“ segir Gomez og hrósar Mauricio Pochettino þjálfara bandaríska landsliðsins. „Þetta er besta frammistaða liðsins til þessa og hún kom á heimsmeistaramótinu.“

Gomez sagði með fullri vissu að fyrri hálfleikur bandaríska liðsins væri besti hálfleikur sem hann hefur séð landslið spila nokkurn tímann.

Næsti leikur Bandaríkjanna á HM er gegn Ástralíu á föstudaginn.

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