Fyrri hálfleikur Bandaríkjanna sá besti sem hann hefur séð Andri Broddason skrifar 13. júní 2026 12:18 Hercules Gomez var himinlifandi eftir frammistöðu Bandaríska landsliðsins í gær. Jim Rogash/Getty Hercules Gomez, fyrrverandi leikmaður bandaríska landsliðisins í fótbolta, sagði að fyrri hálfleikur Bandaríkjanna gegn Paragvæ væri besta frammistaða sem hann hefur séð. Bandaríkin unnu Paragvæ örugglega í gær en lokatölur leiksins voru 4-1. Bandaríkjamenn sýndu frábæra frammistöðu í fyrri hálfleik og voru 3-0 yfir. Hercules Gomez er fyrrverandi leikmaður bandaríska landsliðsins og var heltekinn af frammistöðu sinna manna í leiknum. Hann vildi ekkert ræða hvernig Paragvæ spilaði í leiknum því það væri vanvirðing fyrir bandaríska liðið. „Ég hef ekki séð svona góða frammistöðu hjá landsliði. Hvað þá á heimsmeistaramótinu,“ segir Gomez og hrósar Mauricio Pochettino þjálfara bandaríska landsliðsins. „Þetta er besta frammistaða liðsins til þessa og hún kom á heimsmeistaramótinu.“ "I cannot believe what my eyes have just seen... The first half was as good as I've seen any national team play in any tournament, let alone the World Cup"@herculezg and @ESPNFC had high praise for the USMNT after a 4-1 win over Paraguay. pic.twitter.com/IjLe1Bzz7Y— ESPN Podcasts (@espnpodcasts) June 13, 2026 Gomez sagði með fullri vissu að fyrri hálfleikur bandaríska liðsins væri besti hálfleikur sem hann hefur séð landslið spila nokkurn tímann. Næsti leikur Bandaríkjanna á HM er gegn Ástralíu á föstudaginn. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið Fótbolti Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Íslenski boltinn Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli Fótbolti Segir að það sé bara einn heimsklassaleikmaður í enska landsliðinu Fótbolti Braut nálgunarbann með því að heimsækja kærustu sína Sport Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Fótbolti Ung frjálsíþróttakona lést í fríi með fjölskyldunni Sport Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Íslenski boltinn Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Íslenski boltinn Brasilísk fótboltagoðsögn lést rétt fyrir HM Fótbolti Fleiri fréttir Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin Verður ekki með í fyrsta leik á HM Æfingatækjum stolið af enska landsliðinu Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli „Hundgamall“ klefafélagi Tómasar spilar á HM Segir að það sé bara einn heimsklassaleikmaður í enska landsliðinu Brasilísk fótboltagoðsögn lést rétt fyrir HM Páfinn gerður að heiðursfélaga hjá Real Madrid Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Segir að franska liðið sé betra en það sem vann HM 2018 Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið Lærisveinar Heimis missa heimaleik á hlutlausan völl Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Heimamenn í Kanada björguðu stigi í lokin Jökull rekinn frá Stjörnunni Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Elísa Lana tryggði Kristianstad jafntefli Partey ekki hleypt inn í Kanada og missir af fyrsta leik Gana á HM „Hafið þið ekki horft á leikina?“ Hoppuðu og skríktu af gleði þegar símtalið loksins barst Almar ekki í kassanum Trump mætir ekki í kvöld Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Mourinho sækir fyrsta leikmanninn Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Sjá meira