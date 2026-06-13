Fótbolti

Segir að það sé bara einn heimsklassa­leik­maður í enska lands­liðinu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Harry Kane er markahæsti leikmaður í sögu enska landsliðsins með 79 mörk í 114 landsleikjum. Hann er kominn með 26 fleiri mörk en næsti maður á listanum sem er Wayne Rooney.
Harry Kane er markahæsti leikmaður í sögu enska landsliðsins með 79 mörk í 114 landsleikjum. Hann er kominn með 26 fleiri mörk en næsti maður á listanum sem er Wayne Rooney. Getty/Carmen Mandato

Knattspyrnusérfræðingurinn Gary Neville telur að Harry Kane sé eini heimsklassaleikmaðurinn í HM-hópi Englands í ár.

Þetta kemur fram í viðtali hans við Sky Sports. Fyrrverandi leikmaður Manchester United og einn þekktasti sparkspekingur enska boltans nefnir fyrirliða enska landsliðsins sem langmikilvægasta leikmann liðsins fyrir opnunarleikinn á HM gegn Króatíu.

„Við tölum um að England eigi marga hæfileikaríka leikmenn, en við eigum aðeins einn ósvikinn heimsklassaleikmann, og það er Harry Kane,“ sagði Neville við ITV.

Kane kemur á mótið eftir besta tímabil ferilsins. Framherjinn skoraði 61 mark í 51 leik fyrir Bayern München og er nefndur sem kandídat fyrir Gullknöttinn.

Neville telur að landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel hafi byggt hópinn í kringum Kane. Hann bendir meðal annars á að leikmönnum eins og Cole Palmer og Phil Foden hafi verið hafnað í þágu hraðra kantmanna sem geta nýtt styrkleika framherjans.

„Allur hópurinn er settur saman í kringum Kane. Mikið af þessu móti hvílir á herðum hans,“ segir Neville.

Kane er markahæsti leikmaður í sögu enska landsliðsins með 79 mörk í 114 landsleikjum. Hann er kominn með 26 fleiri mörk en næsti maður á listanum sem er Wayne Rooney.

Kane er þegar kominn með átta mörk í aðeins ellefu leikjum sínum á HM en 69 af 79 mörkum hans hafa komið í keppnislandsleikjum.

England leikur sinn fyrsta leik á HM gegn Króatíu miðvikudaginn 17. júní.

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