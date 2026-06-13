Knattspyrnusérfræðingurinn Gary Neville telur að Harry Kane sé eini heimsklassaleikmaðurinn í HM-hópi Englands í ár.
Þetta kemur fram í viðtali hans við Sky Sports. Fyrrverandi leikmaður Manchester United og einn þekktasti sparkspekingur enska boltans nefnir fyrirliða enska landsliðsins sem langmikilvægasta leikmann liðsins fyrir opnunarleikinn á HM gegn Króatíu.
„Við tölum um að England eigi marga hæfileikaríka leikmenn, en við eigum aðeins einn ósvikinn heimsklassaleikmann, og það er Harry Kane,“ sagði Neville við ITV.
Do you agree with Gary Neville? 💭 pic.twitter.com/fE0jkx4bnp— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 12, 2026
Do you agree with Gary Neville? 💭 pic.twitter.com/fE0jkx4bnp
Kane kemur á mótið eftir besta tímabil ferilsins. Framherjinn skoraði 61 mark í 51 leik fyrir Bayern München og er nefndur sem kandídat fyrir Gullknöttinn.
Neville telur að landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel hafi byggt hópinn í kringum Kane. Hann bendir meðal annars á að leikmönnum eins og Cole Palmer og Phil Foden hafi verið hafnað í þágu hraðra kantmanna sem geta nýtt styrkleika framherjans.
„Allur hópurinn er settur saman í kringum Kane. Mikið af þessu móti hvílir á herðum hans,“ segir Neville.
Kane er markahæsti leikmaður í sögu enska landsliðsins með 79 mörk í 114 landsleikjum. Hann er kominn með 26 fleiri mörk en næsti maður á listanum sem er Wayne Rooney.
Kane er þegar kominn með átta mörk í aðeins ellefu leikjum sínum á HM en 69 af 79 mörkum hans hafa komið í keppnislandsleikjum.
England leikur sinn fyrsta leik á HM gegn Króatíu miðvikudaginn 17. júní.