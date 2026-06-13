Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin Andri Broddason skrifar 13. júní 2026 11:01 Folarin Balogun átti frábæran leik með Bandaríkjunum í gær þar sem hann skoraði tvö mörk Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images Folarin Balogun átti frábæran leik þegar Bandaríkin lagði Paragvæ 4-1. Eftir frammistöðuna er hann valinn maður dagsins á HM hjá Vísi. Balogun sýndi sig og sannaði í leiknum í gær og má búast við að þessari frammistöðu verði seint gleymt, allavega af Bandaríkjamönnum. Saga Balogun er hins vegar mjög áhugaverð þar sem hann hefur ekki alltaf spilað fyrir landslið Bandaríkjanna. Foreldrar Balogun eru frá Nígeríu en bjuggu í London. Þegar móðir hans var komin sjö mánuði á leið fóru foreldrar hans í ferðalag til New York en þeim var ekki hleypt til baka í vélina heim vegna þess hve stutt var í fæðingu. Balogun fæddist því í New York en ólst upp í London þar sem foreldrar hans áttu heima. Hann gekk til liðs við fótboltaakademíu Arsenal og varð fljótt mikið efni. Hann fór á ýmsa staði að láni frá Arsenal en eftir frábært tímabil hjá Reims í frönsku úrvalsdeildinni var hann keyptur til Mónakó frá Arsenal á 40 milljónir evra. Balogun hafði spilað með yngri landsliðum Englands en um svipað leyti og hann var að fara til Arsenal ákvað hann að spila fyrir Bandaríkin í staðinn. Þetta gat hann vegna þess að hann fæddist á bandarískri grundu. Síðan þá hefur hann verið lykilmaður bandaríska landsliðisins og verður seint gleymt eftir frammistöðu gærdagsins. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið Fótbolti Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Íslenski boltinn Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli Fótbolti Segir að það sé bara einn heimsklassaleikmaður í enska landsliðinu Fótbolti Braut nálgunarbann með því að heimsækja kærustu sína Sport Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Fótbolti Ung frjálsíþróttakona lést í fríi með fjölskyldunni Sport Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Íslenski boltinn Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Íslenski boltinn Brasilísk fótboltagoðsögn lést rétt fyrir HM Fótbolti Fleiri fréttir Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin Verður ekki með í fyrsta leik á HM Æfingatækjum stolið af enska landsliðinu Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli „Hundgamall“ klefafélagi Tómasar spilar á HM Segir að það sé bara einn heimsklassaleikmaður í enska landsliðinu Brasilísk fótboltagoðsögn lést rétt fyrir HM Páfinn gerður að heiðursfélaga hjá Real Madrid Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Segir að franska liðið sé betra en það sem vann HM 2018 Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið Lærisveinar Heimis missa heimaleik á hlutlausan völl Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Heimamenn í Kanada björguðu stigi í lokin Jökull rekinn frá Stjörnunni Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Elísa Lana tryggði Kristianstad jafntefli Partey ekki hleypt inn í Kanada og missir af fyrsta leik Gana á HM „Hafið þið ekki horft á leikina?“ Hoppuðu og skríktu af gleði þegar símtalið loksins barst Almar ekki í kassanum Trump mætir ekki í kvöld Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Mourinho sækir fyrsta leikmanninn Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Sjá meira