Fótbolti

Maður dagsins á HM: Ólst upp í Eng­landi en valdi Banda­ríkin

Andri Broddason skrifar
Folarin Balogun átti frábæran leik með Bandaríkjunum í gær þar sem hann skoraði tvö mörk
Folarin Balogun átti frábæran leik með Bandaríkjunum í gær þar sem hann skoraði tvö mörk Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Folarin Balogun átti frábæran leik þegar Bandaríkin lagði Paragvæ 4-1. Eftir frammistöðuna er hann valinn maður dagsins á HM hjá Vísi.

Balogun sýndi sig og sannaði í leiknum í gær og má búast við að þessari frammistöðu verði seint gleymt, allavega af Bandaríkjamönnum. Saga Balogun er hins vegar mjög áhugaverð þar sem hann hefur ekki alltaf spilað fyrir landslið Bandaríkjanna.

Foreldrar Balogun eru frá Nígeríu en bjuggu í London. Þegar móðir hans var komin sjö mánuði á leið fóru foreldrar hans í ferðalag til New York en þeim var ekki hleypt til baka í vélina heim vegna þess hve stutt var í fæðingu.

Balogun fæddist því í New York en ólst upp í London þar sem foreldrar hans áttu heima. Hann gekk til liðs við fótboltaakademíu Arsenal og varð fljótt mikið efni. Hann fór á ýmsa staði að láni frá Arsenal en eftir frábært tímabil hjá Reims í frönsku úrvalsdeildinni var hann keyptur til Mónakó frá Arsenal á 40 milljónir evra.

Balogun hafði spilað með yngri landsliðum Englands en um svipað leyti og hann var að fara til Arsenal ákvað hann að spila fyrir Bandaríkin í staðinn. Þetta gat hann vegna þess að hann fæddist á bandarískri grundu. Síðan þá hefur hann verið lykilmaður bandaríska landsliðisins og verður seint gleymt eftir frammistöðu gærdagsins.

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