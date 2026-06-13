Góður sigur Stjörnunnar á meisturunum

Stjarnan gerði sér lítið fyrir og vann sterkan 3-1 útisigur á toppliði Breiðabliks á Kópavogsvelli í 8. umferð Bestu deildar kvenna í dag.
Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir skoraði tvö mörk fyrir Stjörnuna og Úlfa Dís bætti því þriðja við áður en Hrafnhildur Ása minnkaði muninn fyrir Blika. Breiðablik var með 18 stig á toppi deildarinnar fyrir leikinn en Stjarnan mætti í Kópavoginn í fimmta sæti með 11 stig og sendi skýr skilaboð með þessum sigri.
Það var rjómablíða á Kópavogsvelli þegar flautað var til leiks og gestirnir úr Garðabæ voru ekki lengi að setja mark sitt á leikinn.
Á 7. mínútu kom Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir Stjörnunni yfir með glæsilegu skoti fyrir utan teig. Boltinn fór í slána og markið virtist koma nánast upp úr engu, enda ekki mikil hætta á ferðum í aðdragandanum. Herdís Halla í marki Breiðabliks hefði ef til vill viljað staðsetja sig betur, en Ingibjörg sá tækifærið og nýtti það af miklum gæðum.
Breiðablik svaraði með hættulegum tilraunum frá Öglu Maríu. Á 22. mínútu barst boltinn til hennar frá hægri og hún lét vaða af vítateigslínunni, en markvörður Stjörnunnar teygði vel úr sér og varði boltann í stöngina. Þetta var frábær varsla.
Agla var aftur nálægt því að koma Blikum á blað á 38. mínútu þegar hún tók hörkuskot úr aukaspyrnu rétt utan teigs. Boltinn small í þverslánni og fór aftur fyrir endamörk.
Stjarnan hóf síðari hálfleikinn af krafti og tvöfaldaði forskotið á 52. mínútu. Úlfa Dís geystist þá upp vinstri kantinn og sendi góða fyrirgjöf inn á teig þar sem Ingibjörg Lúcía henti sér á boltann og skoraði sitt annað mark í leiknum.
Aðeins sex mínútum síðar var staðan orðin 3-0. Fanney Lísa tók þá frábæran sprett upp hægri kantinn, nánast frá miðlínu, dró til sín tvo varnarmenn og sendi boltann yfir á vinstri kantinn. Þar kom Úlfa Dís á ferðinni og kláraði snyrtilega með innanfótarskoti niður í hægra hornið.
Blikar svöruðu strax. Á 60. mínútu minnkaði Hrafnhildur Ása muninn eftir stoðsendingu frá Karitas og gaf heimakonum von um endurkomu.
Lengra komust þær þó ekki. Stjarnan stóð af sér sóknir Breiðabliks og kláraði leikinn með sterkum og sannfærandi 3-1 sigri á Kópavogsvelli.
Markið hjá Ingibjörgu fyrir Stjörnuna í fyrri hálfleik braut ísinn. Hún lét bara vaða fyrir utan teig og í þverslá og inn fór boltinn.
Hjá Stjörnunni voru Úlfa Dís og Ingibjörg frábærar í dag. Bridgette í markinu átti sömuleiðis mjög góða frammistöðu og hélt sínu liði inni í leiknum með mikilvægum vörslum á köflum.
Agla María var stöðug ógn í liði Breiðabliks og skapaði trekk í trekk hættu með sínum föstu leikatriðum og nákvæmu sendingum. Hún var alltaf líkleg til að láta eitthvað gerast þegar hún komst í boltann. Elísa átti einnig fínan leik og setti svip á leik Blika með sinni baráttu. Hrafnhildur Ása skoraði gott mark þegar hún minnkaði muninn.
Fáir augljósir skúrkar; helst má segja að nýtingi hafi svikið Blikana hér í dag.
Guðmundur Páll og hans teymi leystu verkefnið vel af hendi í dag. Leikurinn fékk að mestu að halda góðu flæði og fátt var um langar tafir eða óþarfa inngrip. Stóru augnablikin virtust sömuleiðis afgreidd af yfirvegun og eftir bókinni, að minnsta kosti séð úr fjölmiðlastúkunni. Heilt yfir traust frammistaða hjá dómarateyminu. Einkunn: 8,0.
Umgjörðin á Kópavogsvelli var til fyrirmyndar í brakandi blíðu. Vallarþulurinn var í miklu stuði, eins og hann á það raunar til að vera á kvennaleikjum Blika, og lagði sitt af mörkum við að skapa rétta tóninn í kringum leikinn. Áhorfendafjöldinn hefði mátt vera meiri miðað við veður, aðstæður og mikilvægi leiksins, en þeir sem mættu létu vel í sér heyra og fengu að upplifa fínasta fótboltasíðdegi í Kópavogi.