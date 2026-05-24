Svona er lokaumferðin: Fall upp á 43 milljarða og hvaða lið fá Evrópusæti? Sindri Sverrisson skrifar 24. maí 2026 12:31 Hvorir fagna í dag, West Ham- eða Tottenham-menn? Getty/Rob Newell Áætlað er að rúmir 43 milljarðar króna séu í húfi í baráttunni á milli West Ham og Tottenham í dag um að forðast fall úr ensku úrvalsdeildinni. Í lokaumferðinni er einnig afar spennandi barátta um Evrópusæti. Lokaumferðin fer fram klukkan 15 í dag og eru allir tíu leikirnir í beinni útsendingu á rásum Sýnar auk þess sem fylgst er með þeim öllum samtímis í Doc Zone á Sýn Sport. Lokaumferðin kl.15: Brighton - Man. Utd (Sýn) Burnley - Wolves (Sýn Sport Ísland) Crystal Palace - Arsenal (Sýn Sport 3) Fulham - Newcastle (Sýn Sport Ísland 2) Liverpool - Brentford (Sýn Sport 4) Man. City - Aston Villa (Sýn Sport 2) Forest - Bournemouth (Sýn Sport Ísland 3) Sunderland - Chelsea (Sýn Sport 6) Tottenham - Everton (Sýn Sport 5) West Ham - Leeds (Sýn Sport Ísland 4) Doc Zone er á Sýn Sport kl. 14.40 og Sunnudagsmessan klukkan 20. Arsenal er Englandsmeistari og fær bikarinn afhentan eftir leik sinn við Crystal Palace í London í dag. Manchester City endar í 2. sæti og kveður Pep Guardiola með leik við Aston Villa, og Manchester United endar í 3. sæti en mætir Brighton á útivelli í fyrsta leiknum eftir að tilkynnt var um langtímasamning við Michael Carrick. Þá eru Burnley og Wolves fallin en Úlfarnir gætu reyndar komið sér úr botnsætinu með sigri í leik liðanna í dag. Hjá öllum öðrum liðum gæti orðið breyting í dag, þó misalvarleg verði. Mest er í húfi hjá West Ham og Tottenham en BBC áætlar að fall úr deildinni þýði tekjumissi upp á 261 milljón punda eða rúmar 43 milljónir króna. Þar er staðan einföld. West Ham verður að vinna Leeds og treysta á að Tottenham tapi gegn Everton. Annars mun Tottenham halda sér uppi og West Ham falla. Markatölumunurinn er of mikill til að það hjálpi West Ham að Tottenham geri jafntefli. Þá er einnig mikið í húfi hjá Liverpool að tryggja sér endanlega sæti í Meistaradeild Evrópu, með stigi gegn Brentford, og ef Liverpool kemst upp fyrir Aston Villa þá fær liðið í 6. sæti einnig sæti í Meistaradeild Evrópu. Þetta gildir ekki ef Villa endar í 4. sæti. Standings provided by Sofascore Hér að neðan má sjá möguleika liðanna sem keppast um síðustu Evrópusætin. Hafa ber í huga að ef Liverpool vinnur Brentford og Villa tapar gegn Manchester City, svo Villa endar í 5. sæti, þá fær liðið í 6. sæti að fara í Meistaradeild Evrópu. Annars fer það lið í Evrópudeildina. Liðið í 7. sæti fer einnig í Evrópudeildina og liðið í 8. sæti í umspil Sambandsdeildarinnar. Aston Villa: Dugar stig til að enda í 4. sæti en gæti í versta falli endað í 5. sæti. Það dugar til sætis í Meistaradeild Evrópu sem Villa-menn hafa sömuleiðis tryggt sér sem Evrópudeildarmeistarar. Liverpool: Dugar stig gegn Brighton á heimavelli til að enda í 5. sæti og komast í Meistaradeild Evrópu. Gæti endað í 6. sæti með tapi ef Bournemouth vinnur stóran sigur gegn Nottingham Forest á útivelli en sex marka sveiflu þyrfti til (ef Liverpool og Bournemouth enda með nákvæmlega sama fjölda stiga, skoraðra marka og marka fengin á sig, þá mætast þau í sérstökum umspilsleik um sæti í Meistaradeild Evrópu). Bournemouth: Þarf á stórsigri að halda gegn Forest og tapi Liverpool gegn Brentford, til að ná 5. sætinu af Liverpool. Bournemouth er öruggt um að lágmarki 7. sæti og þar með sæti í Evrópudeildinni og gæti aðeins misst 6. sætið, mögulegt Meistaradeildarsæti, ef liðið tapar og Brighton vinnur Manchester United. Brighton: Heldur í vonina um sæti í Meistaradeild Evrópu með sigri gegn Manchester United. Þá þyrftu samt Bournemouth og Aston Villa að tapa, og Liverpool að vinna. Sigur tryggir Brighton að lágmarki 7. sæti og þar með sæti í Evrópudeildinni en tapi liðið gæti það misst af Evrópusæti. Chelsea: Er í 8. sæti sem stendur og það dugar til að fara í umspil Sambandsdeildarinnar. Gæti með sigri og mögulega jafntefli í besta falli komist upp fyrir Brighton í 7. sæti og þannig inn í Evrópudeildina en dregist niður í 10. sæti með tapi. Brentford: Á góðar líkur á Evrópusæti með sigri gegn Liverpool en þyrfti að treysta á að Chelsea vinni ekki eða að Brighton tapi. Sunderland: Gæti í besta falli komist upp í 7. sæti með sigri og þannig inn í Evrópudeildina en þarf að treysta á að tvö af Brentford, Chelsea og Brighton missi af stigum (nær ekki Brighton nema að Brighton tapi en getur náð Brentford og Chelsea ef þau gera jafntefli). Enski boltinn Mest lesið Hafþór Júlíus misnotað lyf síðustu átján ár Sport Stjarnan selur miða til styrktar Ingvari Íslenski boltinn Fjórfaldur heimsmeistari slasaður eftir að brotist var inn til hans Formúla 1 Vestri gæti mætt stórveldi á Þróttarvelli Fótbolti Fernandes valinn besti leikmaður tímabilsins Fótbolti Versta byrjun í sögu FH Íslenski boltinn Orri á skotskónum Fótbolti Góður sigur en erfitt að ná Meistaradeildarsæti Handbolti Svona er lokaumferðin: Fall upp á 43 milljarða og hvaða lið fá Evrópusæti? Enski boltinn Foreldrar megi anda djúpt ofan í maga Íslenski boltinn Fleiri fréttir Svona er lokaumferðin: Fall upp á 43 milljarða og hvaða lið fá Evrópusæti? Dramatík er McBurnie skaut Hull í úrvalsdeildina Éderson á leið til Manchester United Kæra ef þeir tapa Fernandes og O'Reilly bestir í deildinni „Sorglegt að sjá hvernig er komið fyrir mínum klúbbi“ Sjáðu allt það besta sem Guardiola hefur gert í enska boltanum Skilur pirring stuðningsmanna út í fyrirliðann Mamma Maguire fylltist viðbjóði Svona verður lokaumferðin í enska boltanum á Sýn Sport City staðfestir brotthvarf Guardiola: „Hefur verið svo f-ing gaman“ Staðfesta samning við Carrick: „Það er eitthvað töfrandi við Man. Utd“ Harðorð skýrsla og allt í skrúfunni hjá Southampton Slot tjáði sig loks eftir árás Salah Fyrirliðinn víðsfjarri þegar Tottenham gæti fallið Englandsmeistaraklipping á Selfossi: „Dásamlegir tímar“ Liverpool gæti komið Brighton í Meistaradeild Evrópu Steve McClaren til Rotherham Arsenal í skrúðgöngu daginn eftir úrslitaleikinn Hefnist fyrir klúðrið á Old Trafford Fögnuðu fram á morgun: „Þeir hlæja ekki lengur“ Sjáðu mörkin: Titilvonir City urðu að engu og falldraugir vofir yfir Tottenham Sjáðu Englandsmeistara Arsenal tryllast af fögnuði Falldraugurinn fylgir Tottenham í lokaumferðina Guardiola tjáði sig um framtíð sína í starfi Arsenal er Englandsmeistari Southampton rekið úr umspilinu og fær stigarefsingu Jason Daði fer frá Grimsby Ekki sáttur með hugarfar fyrirliðans Horfir með fjölskyldunni og verður mesti stuðningsmaður sögunnar Sjá meira