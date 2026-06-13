Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM

Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, hefur tilkynnt að enski dómarinn Michael Oliver muni ekki dæma sinn fyrsta leik á heimsmeistaramótinu 2026 vegna meiðsla.
Oliver átti að dæma leik Fílabeinsstrandarinnar og Ekvador í E-riðli þann 14. júní í Fíladelfíu, en franski dómarinn Francois Letexier mun koma í hans stað.
FIFA sagði á föstudag að Oliver myndi missa af sínum fyrsta leik á heimsmeistaramótinu en búist væri við að hann yrði aftur tiltækur á næstu dögum þar sem meiðslin væru minniháttar.
England's false World Cup start! Premier League referee Michael Oliver pulls out of match with injury https://t.co/yxj5bRKD5S— Daily Mail Sport (@MailSport) June 12, 2026
England's false World Cup start! Premier League referee Michael Oliver pulls out of match with injury https://t.co/yxj5bRKD5S
Oliver er einn af sex enskum dómurum á heimsmeistaramótinu í sumar ásamt Anthony Taylor. Gary Beswick, Adam Nunn, Stuart Burt og James Mainwaring eru meðal aðstoðardómara. Alls eru 52 dómarar, 88 aðstoðardómarar og 30 myndbandsdómarar á heimsmeistaramótinu.
Hinn 41 árs gamli Oliver hefur dæmt í ensku úrvalsdeildinni síðan 2010 og dæmdi einnig á síðasta heimsmeistaramóti, þar á meðal átta liða úrslitaleik Króatíu og Brasilíu.
Frakkinn Francois Letexier er fjórum árum yngri og dæmdi á dögunum úrslitaleik SC Freiburg og Aston Villa í Evrópudeildinni. Hann dæmdi líka undanúrslitaleik Chelsea og Fluminense í heimsmeistarakeppni félagsliða fyrir ári.
An England injury already! 😮 English referee Michael Oliver has been ruled out of his first match at the 2026 World Cup because of injury. Fifa said he's expected to be available for selection again "in the coming days". pic.twitter.com/LkgAvP57qo— Match of the Day (@BBCMOTD) June 13, 2026
An England injury already! 😮 English referee Michael Oliver has been ruled out of his first match at the 2026 World Cup because of injury. Fifa said he's expected to be available for selection again "in the coming days". pic.twitter.com/LkgAvP57qo