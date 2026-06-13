Fótbolti

Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Meiðsli Michael Oliver eru ekki alvarleg og hann er því ekki á heimleið af HM.
Meiðsli Michael Oliver eru ekki alvarleg og hann er því ekki á heimleið af HM. Getty/Alberto Gardin

Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, hefur tilkynnt að enski dómarinn Michael Oliver muni ekki dæma sinn fyrsta leik á heimsmeistaramótinu 2026 vegna meiðsla.

Oliver átti að dæma leik Fílabeinsstrandarinnar og Ekvador í E-riðli þann 14. júní í Fíladelfíu, en franski dómarinn Francois Letexier mun koma í hans stað.

FIFA sagði á föstudag að Oliver myndi missa af sínum fyrsta leik á heimsmeistaramótinu en búist væri við að hann yrði aftur tiltækur á næstu dögum þar sem meiðslin væru minniháttar.

Oliver er einn af sex enskum dómurum á heimsmeistaramótinu í sumar ásamt Anthony Taylor. Gary Beswick, Adam Nunn, Stuart Burt og James Mainwaring eru meðal aðstoðardómara. Alls eru 52 dómarar, 88 aðstoðardómarar og 30 myndbandsdómarar á heimsmeistaramótinu.

Hinn 41 árs gamli Oliver hefur dæmt í ensku úrvalsdeildinni síðan 2010 og dæmdi einnig á síðasta heimsmeistaramóti, þar á meðal átta liða úrslitaleik Króatíu og Brasilíu.

Frakkinn Francois Letexier er fjórum árum yngri og dæmdi á dögunum úrslitaleik SC Freiburg og Aston Villa í Evrópudeildinni. Hann dæmdi líka undanúrslitaleik Chelsea og Fluminense í heimsmeistarakeppni félagsliða fyrir ári.

HM 2026 í fótbolta

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