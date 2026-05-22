Svona verður lokaumferðin í enska boltanum á Sýn Sport Valur Páll Eiríksson skrifar 22. maí 2026 11:00 Arsenal tekur við bikarnum eftir að hafa tryggt sér langþráðan enskan meistaratitil. Vísir/Getty Líða fer að kveðjustund í enska boltanum þennan veturinn. Lokaumferð deildarinnar fer fram á sunnudag þar sem Arsenal mun lyfta langþráðum bikar og annað hvort Tottenham eða West Ham mun falla í B-deildina. Sýn Sport verður með puttann á púlsinum. Allir tíu leikirnir verða í beinni útsendingu á rásum Sýnar Sport. Þá er hægt að fylgjast með öllum tíu samtímis í Doc Zone á Sýn Sport þar sem skipt verður á milli valla og fylgst með hvaða áhrif staða hvers leiks fyrir sig hefur á stöðuna í deildinni. Leikur Manchester United við Brighton er undanskildur Sportrásunum. Hann verður sýndur á Sýn í opinni dagskrá á sunnudaginn klukkan 15:00. Hver er staðan í deildinni? Baráttunni um enska meistaratitilinn lauk í vikunni með misstigi Manchester City og titillinn Arsenal vís. Enn er þó barist á botni og í Evrópubaráttunni. Enn er ekki víst hvort fimm eða sex ensk lið fari í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Chelsea berst fyrir því að spila í Evrópu yfirhöfuð og Liverpool hefur ekki tryggt sæti sitt í Meistaradeildinni. Evrópubaráttan í enska boltanum Sæti Lið L +/- Stig 4. Aston Villa 37 +6 62 5. Liverpool 37 +10 59 6. Bournemouth 37 +4 56 7. Brighton 37 +9 53 8. Chelsea 37 +7 52 9. Brentford 37 +3 52 10. Sunderland 37 -7 51 Liverpool situr í fimmta sæti, neðsta Meistaradeildarsætinu, og til að fráfarandi Englandsmeistarar fari ekki í keppnina að ári þarf það að tapa stórt fyrir Brentford og Bournemouth að vinna stórt gegn Nottingham Forest. Um verður að ræða kveðjuleik Mohamed Salah á Anfield. Evrópusætin verða átta eða níu Vinni Liverpool sinn leik fer liðið upp fyrir Aston Villa í fjórða sæti deildarinnar, EF Aston Villa tapar fyrir Manchester City í það sem verður kveðjuleikur Pep Guardiola. Liverpool er þremur stigum frá Villa og með betri markatölu. Fari það svo að Aston Villa detti niður í fimmta sæti mun sjötta sæti deildarinnar verða Meistaradeildarsæti vegna sigurs Aston Villa í Evrópudeildinni. Þá fer annað hvort Bournemouth eða Brighton í Meistaradeildina. Brighton þarf að vinna Manchester United og treysta á tap Bournemouth fyrir Forest. Sigur Aston Villa í Evrópudeildinni gefur ensku úrvalsdeildinni sjötta Evrópusætið, en bara ef Villa hafnar í fimmta sæti deildarinnar. Aston Villa/Aston Villa FC via Getty Images Sem stendur eru sjötta og sjöunda sætið Evrópudeildarsæti og áttunda sætið fer í Sambandsdeild Evrópu. Chelsea situr sem stendur í áttunda sætinu með 52 stig, sama og Brentford í því níunda og Sunderland er með 51 í 10. sæti. Ef Aston Villa endar í fimmta sætinu færast þessi sæti niður; sjöunda og áttunda sæti fara í Evrópudeild og það níunda í Sambandsdeildina. Chelsea getur enn misst af því að spila yfirhöfuð í Evrópu á næsta ári, ef liðið tapar í sex stiga leik við Sunderland. Fellur Tottenham eða West Ham? Þá kemur í ljós hvort Tottenham eða West Ham fellur úr ensku úrvalsdeildinni. Tottenham er í vænlegri stöðu til að bjarga sér og fella West Ham.Richard Heathcote/Getty Images Tottenham dugar stig gegn Everton þó aðeins tvö stig aðskilji Spurs og West Ham þar sem Tottenham er með tólf mörkum betri markatölu. West Ham þyrfti því að vinna tólf marka sigur á Leeds United til að halda sæti sínu ef Tottenham fær stig. Sigur heldur Spurs uppi og fellir West Ham sama hvað en vinni West Ham Leeds og Tottenham tapi fyrir Everton fara þeir hvítklæddu í B-deildina. Líkt og segir að ofan verða allir tíu leikirnir í beinni á rásum Sýnar Sport og allir á sama tíma í Doc Zone. Niðurröðun þeirra má sjá að neðan. Lokaumferð enska boltans á sunnudag á Sýn Sport 14:40 Doc Zone (Sýn Sport) 15:00 Manchester City – Aston Villa (Sýn Sport 2) 15:00 Crystal Palace – Arsenal (Sýn Sport 3) 15:00 Liverpool – Brentford (Sýn Sport 4) 15:00 Tottenham – Everton (Sýn Sport 5) 15:00 Sunderland – Chelsea (Sýn Sport 6) 15:00 Manchester United – Brighton (Sýn) 15:00 Burnley – Wolves (Sýn Sport Ísland) 15:00 Fulham – Newcastle (Sýn Sport Ísland 2) 15:00 Nott. Forest – Bournemouth (Sýn Sport Ísland 3) 15:00 West Ham – Leeds (Sýn Sport Ísland 4) 20:00 Sunnudagsmessan (Sýn Sport) 