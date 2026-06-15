Innlent

Ís­lenskar vef­síður í vand­ræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu

Agnar Már Másson skrifar
„[Þ]etta hefur áhrif á einhverjar þjónustur og vefsíður og virðist detta inn og út.“
„[Þ]etta hefur áhrif á einhverjar þjónustur og vefsíður og virðist detta inn og út.“ Getty

Almenn bilun í ljósleiðarakerfinu hefur valdið vandræðum hjá íslenskum vefsíðum og netkerfum. 

„Það stendur yfir greining og viðgerð,“ segir Magni R. Sigurðsson hjá netöryggissveitinni Cert-Is, sem greinir frá biluninni í samtali við Vísi. Ekki sé um alvarlega bilun að ræða.

„Í rauninni höfum við séð að þetta hefur áhrif á einhverjar þjónustur og vefsíður og virðist detta inn og út,“ bætir hann við.

Hann segir að einhverjar vefsíður með viðskeytinu .is hafi tilkynnt um vandræði.

Fyrr í dag náðist ekki tenging við vefsíðu Reykjavíkurborgar. Auk þess tilkynnti Ljósið, endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda, á Facebook á þrettánda tímanum í að símakerfi samtakanna lægi niðri en að unnið væri að viðgerðum. Ekki liggur fyrir hvort vandamálin séu tengd.

Fjarskipti Netöryggi

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