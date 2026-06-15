Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu Agnar Már Másson skrifar 15. júní 2026 12:51 „[Þ]etta hefur áhrif á einhverjar þjónustur og vefsíður og virðist detta inn og út.“ Getty Almenn bilun í ljósleiðarakerfinu hefur valdið vandræðum hjá íslenskum vefsíðum og netkerfum. „Það stendur yfir greining og viðgerð,“ segir Magni R. Sigurðsson hjá netöryggissveitinni Cert-Is, sem greinir frá biluninni í samtali við Vísi. Ekki sé um alvarlega bilun að ræða. „Í rauninni höfum við séð að þetta hefur áhrif á einhverjar þjónustur og vefsíður og virðist detta inn og út,“ bætir hann við. Hann segir að einhverjar vefsíður með viðskeytinu .is hafi tilkynnt um vandræði. Fyrr í dag náðist ekki tenging við vefsíðu Reykjavíkurborgar. Auk þess tilkynnti Ljósið, endurhæfingarmiðstöð fyrir krabbameinsgreinda, á Facebook á þrettánda tímanum í að símakerfi samtakanna lægi niðri en að unnið væri að viðgerðum. Ekki liggur fyrir hvort vandamálin séu tengd. Fjarskipti Netöryggi Mest lesið Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Innlent Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Innlent Vopnað rán í Reykjavík Innlent Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Erlent Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Erlent Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Erlent Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Innlent Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Fleiri fréttir Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Rændur á víðavangi vegna fíkniefnaskuldar Hefja borun rannsóknarholu á Landeyjasandi í vikunni Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjöunda björgunarskipið komið til heimahafnar Þingmenn á síðustu metrunum Vopnað rán í Reykjavík Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Segir upptöku evrunnar geta leitt til aukins atvinnuleysis Óskiljanlegt að ráðuneytið skoði bara stöðu námsgagna í stærðfræði Voru komnir með sína eigin dyraverði þegar lögregluna bar að garði Árekstur á Kársnesi Laus úr sjálfheldu eftir um fimm tíma strand Vill samfélagssáttmála vegna tómstundaiðkunar barna Hákarlaárás og fyrrverandi varaformaður Viðreisnar vonsvikinn Um 400 skjálftar hafa mælst í þéttri hrinu Sagnfræðirannsóknir, upptaka evru, menntakerfið og málefni barna Tilkynnt um tónlistarhávaða um allan bæ Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Skjálfti í Bárðarbungu að stærð 4,8 Límdu efnin á fætur sína Kominn með nóg af tímasetningu lögreglu Fleiri hlynntir en andvígir samkvæmt nýrri könnun Sjá meira