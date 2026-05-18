Ökumaðurinn sem lögreglan stöðvaði för í gærkvöld var mældur á allt að 200 kílómetra hraða á klukkustund. Lögreglan stöðvaði för hans með því að kasta út naglamottu. För ökumannsins lauk þegar hann ók aftan á aðra bifreið á afrein að Breiðholtsbraut. Tvennt var í bílnum sem hann ók á og voru þau flutt á sjúkrahús með minniháttar áverka. Pilturinn var einnig fluttur á sjúkrahús með minniháttar áverka og bíður nú lögregla eftir að geta yfirheyrt hann.
Lögreglan á Suðurnesjum kom fyrst auga á aksturslag piltsins og mældi hann á 180 til 200 kílómetra hraða á klukkustund á Reykjanesbraut. Hann sinnti ekki fyrirmælum lögreglu um að stöðva bifreiðina og hvarf lögreglumönnum úr sjónum. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var gert viðvart sem kom á auga á ökumanninn á Reykjanesbraut við Vellina í Hafnarfirði.
Ók inn í Áslandshverfi og aftur út á Reykjanesbraut
Þegar ökumaðurinn sinnti ekki stöðvunarmerkjum hóf lögreglan á höfuðborgarsvæðinu undirbúning að því að stöðva hann. Samkvæmt lögreglu voru tvær naglamottur lagðar út, önnur í Hafnarfirði og hin í Garðabæ.
„Við erum með nokkra bíla í rauninni tilbúna til að taka á móti honum og við erum með í hverjum einasta lögreglubíl svokallaðar naglamottur sem að við getum hent út þegar viðkomandi er að koma og þannig hérna dregið úr hraða bifreiðarinnar,“ segir Skúli.
Ökumaðurinn ók inn á höfuðborgarsvæðið eftir Reykjanesbraut, fór stuttlega inn í Áslandshverfi í Hafnarfirði og þaðan aftur út á Reykjanesbraut. Hann ók síðan fram hjá Kaplakrika, áfram fram hjá IKEA og yfir naglamottu við íþróttahúsið Miðgarð í Garðabæ.
Þótt bíllinn færi yfir naglamottu stöðvaðist hann ekki strax. Skúli segir að eftir slíkar aðgerðir taki nokkurn tíma þar til loft fer úr dekkjunum og bíllinn missir aksturshæfni.
Akstrinum lauk við fráreinina af Reykjanesbraut upp á Breiðholtsbraut.
„Og þar ekur hann aftan á bíl. Og þar með lýkur þessum akstri hjá honum,“ segir Skúli.
„Sem betur fer minniháttar áverkar, eitthvað í hálsi og þess háttar,“ segir hann.
Skúli segir að mál af þessu tagi séu meðal erfiðari verkefna lögreglu. Sérstakar verklagsreglur gildi um eftirför og stöðvun ökutækja, enda þurfi lögregla stöðugt að meta hvort aðgerðir hennar dragi úr hættu eða geti aukið hana.
Hann segir umræðuna stundum snúast um að lögregla sé í eltingaleik. Málið sé þó ekki svo einfalt.
„Þó svo að lögregla hætti eftirförinni, þá er ekkert endilega viðkomandi hættur þessu háttalagi sínu eða þessum hraðakstri,“ segir Skúli.
Aðstæður í gærkvöldi vógu þungt í mati lögreglu. Umferð var lítil og aksturinn fór að mestu fram á stórum stofnæðum með tvær akreinar í hvora átt.
Lögregla notaði einnig dróna við aðgerðirnar. Einn dróni var sendur á loft frá Hafnarfirði og annar var tilbúinn í Kópavogi.
Hann segir drónana skipta máli þegar lögregla þarf að meta stöðuna í rauntíma.
„Það hjálpar okkur náttúrulega til varðandi matið á okkar aðgerðum um eftirfarir,“ segir Skúli.
Að hans mati eiga drónar eftir að nýtast lögreglu í fleiri verkefnum, meðal annars við leit að fólki.
Málið er nú til rannsóknar. Lögregla hefur rætt við ökumann og farþega í bílnum sem ekið var á, auk vitna. Eftir stendur að ræða nánar við piltinn sem ók undan lögreglu og meta alvarleika málsins út frá almannahættu.