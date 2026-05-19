Leikskólastarfsmaður á­kærður fyrir að slá son sinn og annað barn

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Ekki kemur fram um hvaða leikskóla er að ræða. Vísir/Vilhelm

Kona sem var starfsmaður á leikskóla hefur verið ákærð fyrir líkamsárásir og brot gegn barnaverndarlögum en hún er sögð hafa slegið son sinn og dreng á leikskólanum í andlitið.

Frá þessu greinir mbl.is og vitnar í ákæru lögreglustjórans á Austurlandi. Ekki kemur fram hvar brotin áttu sér stað.

Konan er sögð hafa sýnt drengjunum yfirgang og gerst sek um ruddalegt athæfi, auk þess að viðhafa ógnandi og vanvirðandi framkomu.

Þess er krafist að konan verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Konan er krafinn um 400 þúsund krónur í skaðabætur af hálfu sonarins og tvær milljónir af hálfu hins drengsins.

Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is.

Dómsmál Lögreglumál

