Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, segist aðallega velta fyrir sér meirihlutasamstarfi með Miðflokki annars vegar eða Viðreisn og Framsókn hins vegar. Hún hefur rætt við alla kjörna oddvita í dag en kveðst ekki hafa tekið ákvörðun. Nú ætli hún að tala við sitt fólk um stöðuna sem upp er komin.
Hildur fundaði í dag með oddvitum allra flokka sem náðu inn manni í borgarstjórn.
Tveir líklegir tólf manna meirihlutar hafa teiknast upp í borgarstjórn, eins og Hildur hefur sagt; annaðhvort hreinn hægri meirihluti Miðflokks og Sjálfstæðisflokks eða miðhægri meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar.
„Mér finnst bara ágætt að við setjumst öll niður eftir þessar kosningar. Við erum augljóslega að fara að vinna saman næstu fjögur árin og hvernig sem þetta lendir, meirihluti eða minnihluti, þá er heilmikið samstarf milli flokka,“ sagði Hildur í beinni útsendingu í kvöldfréttum Sýnar.
„Þannig að við vorum bara aðeins að ræða hvernig við ætlum að hafa kjörtímabilið,“ bætir hún við og bendir á að gríðarleg nýliðun sé í borgarstjórn eftir kosningarnar; 16 af 23 borgarfulltrúum komi nýir inn.
Ari Edwald úr Miðflokki var fyrstur á fund Hildar í dag, svo Björg Magnúsdóttir úr Viðreisn, síðan Einar Þorsteinsson úr Framsókn, síðan Sanna Magdalena Mörtudóttir úr Vinstrinu, Pétur Hafliði Marteinsson úr Samfylkingu og að lokum Silja Sóley Birgisdóttir úr Viðreisn.
„Það er ekkert að lesa sérstaklega í þessa röð. Það fór bara eftir því hvenær fólk var laust,“ sagði Hildur, sem kveðst nú ætla að melta stöðuna. „Mér fannst bara gott hljóðið í fólki og mikill hugur í því að gera þetta vel.“
Hún segir skemmtilegt að það séu sameiginlegir fletir með öllum flokkum, en auðvitað séu „stærri og meiri“ fletir með Miðflokknum, Viðreisn og Framsókn.
En með hverjum ætlar Hildur að vinna?
„Ég hef ekki tekið ákvörðun,“ svarar hún. „Ég er aðallega að meta þessa tvo kosti: samstarf með Miðflokki annars vegar eða Framsókn og Viðreisn hins vegar. Og ég þarf bara aðeins að melta það.“
Gert er ráð fyrir því að fyrsti borgarstjórnarfundur nýrrar borgarstjórnar verði haldinn 3. júní og vonast hún til þess að meirihluti verði myndaður fyrir það. „Þannig að við nýtum bara þann tíma sem við höfum og vöndum til verka.“
Vísir sló á þráðinn til Einars Þorsteinssonar í Framsókn en hann vildi ekkert tjá sig um málið.
„Hildur stýrir umfjöllun um þetta og ég get eðli málsins samkvæmt ekkert tjáð mig um það,“ sagði Einar, sem vildi heldur ekkert segja hvort sér hefði verið boðið á annan fund. Ekki hefur náðst í Björgu Magnúsdóttur eða Ara Edwald við vinnslu fréttar.
Stjórnmála- og stjórnsýslufræðingurinn Gunnar Sigurðarson rýndi í stöðuna í kvöldfréttum.
„Þó að það blasi við að hún sé með öll spil á hendi þá er þetta samt snúið hjá henni,“ segir hann.
„Augljósasta dæmið er Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur, en kjósendur beggja flokka létu mjög skýrt í ljós að þeir vildu mynda borgaralega stjórn saman.“
En á móti kemur að nokkur lítill meðbyr sé með Miðflokknum fyrir utan sjálfan flokkinn, eins og Gunnar bendir á. „Hvort hún ætli að taka þann séns að vera með flokki sem er óvinsæll fyrir utan þessa tvo, verður tíminn að leiða í ljós.“
Hans getgáta er að Sjálfstæðisflokkurinn velji miðjuflokkana fram yfir Miðflokkinn.
En ef Sjálfstæðisflokkur velur frekar Miðflokkinn er ekki ómögulegt, að sögn Gunnars, að Framsókn og/eða Viðreisn bætist við í samstarfið og myndi þannig 13 eða jafnvel 15 manna meirihluta.
„Og hafa þetta bara allsherjarpartí,“ segir Gunnar. „En við verðum að horfa til þess að þetta er Sjálfstæðisflokkurinn í borginni. Honum finnst ekkert rosalega gaman að vera í partíi með öðrum flokkum. Hann vill helst vera einn, og ef það er ekki þá vill hann helst bara vera með einn makker.“
Hann kveðst ekki muna eftir því að Sjálfstæðismenn hafi farið í stjórn með tveimur flokkum.