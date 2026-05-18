Stofna 200 milljarða sjóð fyrir bandamenn Trumps og biðja forsetann formlega afsökunar Samúel Karl Ólason skrifar 18. maí 2026 22:32 Donald Trump mun fá formlega afsökunarbeiðni frá dómsmálaráðuneytinu, sem fyrrverandi einkalögmaður hans stýrir, fyrir meinta vopnvæðingu réttarkerfisins gegn honum og fjölskyldu hans. AP/Julia Demaree Nikhinson Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna opinberaði í dag stofnun sérstaks sjóðs sem ætlað er að greiða skaðabætur til bandamanna Donalds Trump, forseta, sem hafa verið rannsakaðir eða dæmdir af yfirvöldum í forsetatíð Joes Biden. Samhliða stofnun sjóðsins tilkynntu lögmenn Trumps að hann hefði látið af lögsókn sinni gegn Skattinum, sem hann höfðaði vegna þess að skattskýrslum hans var lekið til fjölmiðla. Sérfræðingar, eins og saksóknarar og lagaprófessorar, hafa lengi sagt að krafa Trumps gegn Skattinum byggi á mjög veikum grunni. Trump hefur einnig látið af kröfu sinni um skaðabætur vegna húsleitar í Mar-a-Lago árið 2022, þar sem starfsmenn Alríkislögreglu Bandaríkjanna fundu mikið magn af opinberum gögnum sem Trump tók með sér til Flórída úr Hvíta húsinu en átti að skila samkvæmt lögum. Þar á meðal voru leynileg gögn. Hann var ákærður vegna þessara skjala en málið var fellt niður á mjög umdeildan hátt af dómara í Flórída sem Trump skipaði í embætti á síðustu dögum síðustu forsetatíðar sinnar. Sami dómari var svo á lista framboðs Trumps yfir mögulega dómsmálaráðherra áður en kosningarnar fóru fram. Sjá einnig: Segir að Trump hefði verið sakfelldur Þá hefur Trump einnig látið af kröfu um skaðabætur vegna Rússarannsóknarinnar svokölluðu. Forsetinn hefur lengi haldið því fram að sú rannsókn, sem snerist um möguleg tengsl framboðs hans við Rússa í aðdraganda forsetakosninganna 2016, hafi hreinsað hann af sök. Það gerði rannsóknin ekki, eins og Robert Mueller, fyrrverandi yfirmaður Alríkislögreglu Bandaríkjanna sem stýrði rannsókninni, sagði sjálfur. Sjá einnig: Deila á Bandaríkjaforseta fyrir að dansa á gröf rannsakanda Meðal þeirra sem munu eiga rétt á því að sækja um bætur úr sjóðnum eru menn og konur sem tóku þátt í árásinni á þinghús Bandaríkjanna þann 6. janúar 2021, eftir að Trump tapaði gegn Biden. Þá ruddust stuðningsmenn hans inn í þinghúsið með því markmiði að reyna að koma í veg fyrir formlega staðfestingu úrslita kosninganna. Á fyrsta degi þessa kjörtímabilis náðaði Trump alla sem voru dæmdir og felldi niður mál gegn þeim sem höfðu verið ákærðir vegna árásarinnar. Þar á meðal eru menn sem dæmdir voru fyrir að ráðast á lögregluþjóna og meðlimir Proud boys og Oath keepers hópanna svokölluðu, sem voru meðal annars dæmdir fyrir uppreisnaráróður. Í heildina höfðu rúmlega 1.200 verið dæmdir vegna árásarinnar á þinghúsið. Þar á meðal voru um tvö hundruð sem játuðu að hafa beitt lögregluþjóna ofbeldi. Rúmlega 1.500 voru ákærðir ákærðir og af þeim málum sem rötuðu í dómsal voru einungis tveir sýknaðir. Fimm manna nefnd mun fara yfir umsóknir Sjóðurinn er liður í samkomulagi forsvarsmanna ráðuneytisins við forsetann. Hann inniheldur tæplega 1,8 milljarða dala eða um tvö hundruð milljarða króna. Þetta samkomulag felur einnig í sér að Trump sjálfur, báðir synir hans Don yngri og Eric, og fjölskyldufyrirtækið fá formlega afsökunarbeiðni frá dómsmálaráðuneytinu, samkvæmt frétt Wall Street Journal. Sjá einnig: Skoða að gefa bandamönnum Trumps tvö hundruð milljarða Todd Blanche, starfandi dómsmálaráðherra og fyrrverandi einkalögmaður Trumps, sagði að sjóðnum væri ætlað að skapa löglegt ferli fyrir fólk sem telur sig fórnarlamb „vopnvæðingar“ dómskerfisins til að sækja um bætur. Todd Blanche, starfandi dómsmálaráðherra og fyrrverandi einkalögmaður Trumps.AP/Alex Brandon Í yfirlýsingu sagði Blanche að aldrei ætti að beita ríkinu gegn Bandaríkjamönnum í pólitískum tilgangi. Undir hans stjórn myndi ráðuneytið leiðrétta það óréttlæti sem fólk hefði verið beitt af fyrrverandi ríkisstjórn og tryggja að ekki yrði hægt að vopnvæða réttarkerfið á nýjan leik. Umsóknir um bætur munu fara beint í gegnum ráðuneytið en ekki gegnum dómskerfið. Blanche mun skipa fimm manna nefnd sem á að sjá um þessa vinnu. Þessi nefnd á að geta greitt fólki skaðabætur og veitt fólki formlegar afsökunarbeiðnir frá ráðuneytinu. Þá mun Trump hafa heimild til að reka fólk úr nefndinni og skipa nýja aðila í hana. Demókratar segja þetta spillingu Ekki liggur fyrir hvort fjölskyldumeðlimir Trumps eða hann sjálfur megi sækja um bætur og í yfirlýsingu Blanche er ekki heldur tekið fram hvort opinberir starfsmenn eða stjórnmálamenn megi sækja um. Blanche nefndi ekki í yfirlýsingunni fjölmargar rannsóknir og ákærur gegn pólitískum andstæðingum Trump sem hafa, samkvæmt AP fréttaveitunni, leitt til ásakana um að Trump hafi sjálfur vopnvætt dómskerfið. Demókratar og eftirlitsaðilar segja sjóðinn fara gegn stjórnarskrá Bandaríkjanna og að um spillingu sé að ræða. Fjöldi þingmanna Demókrataflokksins í fulltrúadeildinni hefur farið fram á það við dómara að hann komi í veg fyrir að Trump-liðar geti stofnað þennan sjóð og notað hann til að gefa bandamönnum forsetans peninga og opna fyrir innihaldslausar ásakanir um pólitískar ofsóknir. Bandaríkin Donald Trump Erlend sakamál Rússarannsóknin Forsetakosningar í Bandaríkjunum 2020 Joe Biden Mest lesið Eftirför endaði í alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut Innlent „Níð“ Kjartans og Mörtu gæti sett strik í reikninginn Innlent „Ferðin á þessum bíl var alveg svakaleg“ Innlent „Ökufanturinn“ piltur undir tvítugu Innlent Missti af tíma hjá lækni vegna umferðarteppu Innlent Látinn eyða myndskeiði: „Ekki standa þarna eins og gungur, hjálpið manninum“ Innlent Árni Tómas Ragnarsson er látinn Innlent Guðmundur Árni hættir í pólitík: „Ég er enginn moðsuðumaður“ Innlent Mældur á 200 kílómetra hraða á klukkustund Innlent „Afgerandi vísbendingar“ um veikingu AMOC kalli á stórauknar aðgerðir Innlent Fleiri fréttir Ósáttir við kröfur Trumps: „Grænlendingar eru ekki til sölu“ Táningar skutu þrjá fyrir utan mosku í San Diego Sex kafarar látnir á Maldíveyjum Sótthreinsað hantaveiruskip væntanlegt til Íslands Lýsa yfir neyðarástandi vegna ebólufaraldursins Lammy segir ekkert fararsnið á Starmer Mesti fjöldi aftaka á heimsvísu í 44 ár Segir Taívani ekki vilja átök en þeir muni ekki gefa eftir „Annars verður ekkert eftir af þeim“ Streeting vill formannsstólinn og aftur inn í Evrópusambandið Bíl ekið á hóp manna í Modena Felldu næstæðsta ISIS-liða heims: „Hélt að hann gæti falið sig í Afríku“ Skoða að gefa bandamönnum Trumps tvö hundruð milljarða Stefnir í enn ein réttarhöldin gegn Weinstein Nýr ebólufaraldur í Austur-Kongó Trump um Xi og Taívan: „Hann vill ekki sjá baráttu um sjálfstæði“ Engir flökkudrónar fundist í Finnlandi Fólki sagt að halda sig inni vegna óþekkts dróna við Helsinki Segir fimm milljóna punda gjöf „verðlaun“ fyrir Brexit Saka tóbaksfyrirtæki um að halda nikótínpúðum að börnum Hrópuðu „megi þorp ykkar brenna“ og „Gasa er grafreitur“ Streeting segir af sér úr ríkisstjórn Starmer Varaði Trump við átökum vegna Taívan Sakfellingu Murdaughs snúið við og stefnir í ný réttarhöld Úkraínskir drónaflugmenn „rústuðu“ Svíum Hafa lofað Pútín að ná Donbas í sumar Streeting sagður munu skora Starmer á hólm í vikunni Trump fer til Kína: „Við erum tvö stórveldi“ Skaut á bíla af handahófi með riffli PCOS verður PMOS: Fjölblöðrueggjastokkaheilkenni ei meir Sjá meira