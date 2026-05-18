Landris langt umfram það sem við þekktum hæst áður Kristján Már Unnarsson skrifar 18. maí 2026 22:10 Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur ræðir mögulegar sviðsmyndir í umbrotum á Reykjanesskaga. Bjarni Einarsson Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur segir allt stefna í nýtt eldgos á Sundhnúksgígaröðinni. Margir aðrir möguleikar séu þó í stöðunni, eins og að annað eldstöðvakerfi taki við, þar á meðal Krýsuvíkurkerfið. Í kvöldfréttum Sýnar var rifjað upp að liðlega níu mánuðir eru frá því síðasta eldgosi lauk. Síðan þá hafa sérfræðingar Veðurstofu talið líklegasta framhaldið vera kvikuhlaup og nýtt eldgos á Sundhnúksgígaröðinni. Það mat var enn ítrekað í síðustu viku. Við spurðum Pál Einarsson hvort hann væri sammála því mati: „Það er erfitt að komast að annarri niðurstöðu með það vegna þess að þessi atburður er í gangi. Það er sem sé bullandi landris í gangi og það stefnir allt í það,“ svarar Páll, sem er prófessor emeritus í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands. „Þetta landris er komið langt umfram það sem að við þekktum hæst áður þarna. Þannig að, eins og staðan er núna, þá stefnir allt í gos þarna.“ Páll segir þó einnig vel hugsanlegt að þetta lognist út af hægt og rólega. Síðasta eldgos í Sundhnúksgígaröðinni hófst þann 16. júlí í fyrrasumar. Því lauk þann 5. ágúst.Björn Steinbekk „Ein sviðsmynd líka; að það lognist hreinlega út af í Svartsengi og nýtt kerfi taki við. Og þá er það Krýsuvíkurkerfið sem er langalvarlegast í þessu. En það eru fleiri kerfi,“ segir Páll og nefnir einnig Reykjanesið og Brennisteinsfjöll sunnan Reykjavíkur. Páll minnir á að í yfirstandandi umbrotahrinu, sem hófst árið 2020, hafi í raun þrjú eldstöðvakerfi þegar virkjast: Svartsengi, Fagradalsfjall og Krýsuvík. Reynslan sýni að mest tjón verði þegar sprungur opnast í kvikuhlaupum sem verði án eldgoss, eins og gerðist í upphafi atburðanna í Grindavík í nóvember 2023. Miklar skemmdir urðu á mannvirkjum í Grindavík í kvikuhlaupinu 10. nóvember 2023.Vilhelm Gunnarsson „Krýsuvík er það kerfi sem býður upp á stærstu tjónaatburði. Það stafar af því að hluti af Krýsuvíkurkerfinu liggur hér um inn í úthverfi Reykjavíkur. Þannig að ef það kemur stórt kvikuhlaup frá Krýsuvík, þá gæti það valdið verulegri sprunguvirkni hér uppi í Hólmsheiði, upp í Rauðavatn og á þeim slóðum og valdið stórkostlegu tjóni. Sem væri þá miklu stærra heldur en það tjón sem þegar er orðið, sem varð náttúrulega í Grindavík,“ segir Páll Einarsson. Í ítarlegra viðtali er Páll spurður hvort Kröflueldar gætu gefið vísbendingar um framhald umbrota á Reykjanesskaga: Eldgos á Reykjanesskaga Eldgos og jarðhræringar Grindavík Vísindi Almannavarnir Tengdar fréttir Grindavík og Hveragerði talin í mestri hættu vegna eldgosa Tvö bæjarfélög suðvestanlands, Grindavík og Hveragerði, eru á svæðum á efsta hættustigi í nýju áhættumati Veðurstofu Íslands vegna eldfjallavár á Reykjanesskaga. Hluti Hafnarfjarðar er mjög nærri svæðum þar sem mjög mikil hætta er á hraunflæði. Líkur á gosupptökum eða hraunflæði eru annars metnar litlar á meginhluta höfuðborgarsvæðisins. Allar jarðvarmavirkjanir á Reykjanesfjallgarði; virkjanirnar á Reykjanesi, í Svartsengi, á Hellisheiði og á Nesjavöllum, eru staðsettar á svæðum sem flokkast á efsta hættustigi. 21. apríl 2026 15:30 Svona gætu eldgosin orðið ef þau líkjast Kröflueldum Kvikusöfnun virðist hafin að nýju undir Svartsengi. Vísindamenn segja þessa atburðarás og þetta stutta eldgos, sem lauk í dag, helst minna á Kröfluelda. 21. desember 2023 21:31 Mest lesið Kosningavaktin: Sjálfstæðisflokkurinn fagnaði um allt land Innlent Eftirför endaði í alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut Innlent „Níð“ Kjartans og Mörtu gæti sett strik í reikninginn Innlent „Ferðin á þessum bíl var alveg svakaleg“ Innlent Vill að lýst verði yfir neyðarástandi Innlent „Ökufanturinn“ piltur undir tvítugu Innlent Árni Tómas Ragnarsson er látinn Innlent Missti af tíma hjá lækni vegna umferðarteppu Innlent Látinn eyða myndskeiði: „Ekki standa þarna eins og gungur, hjálpið manninum“ Innlent Rúmlega þúsund strikuðu yfir Heiðu Innlent Fleiri fréttir Landris langt umfram það sem við þekktum hæst áður Vilja halda samstarfinu áfram þrátt fyrir mikið fylgistap „Aðallega að meta þessa tvo kosti“ Mældur á 200 kílómetra hraða á klukkustund Hildur í beinni um þreifingar dagsins Lögreglu hafi stafað hætta af manninum „Níð“ Kjartans og Mörtu gæti sett strik í reikninginn Gerviraddir notaðar til að svíkja af Íslendingum fé Guðmundur Árni hættir í pólitík: „Ég er enginn moðsuðumaður“ Birta umhverfismat vegna Sundabrautar fyrir lok þessa mánaðar Látinn eyða myndskeiði: „Ekki standa þarna eins og gungur, hjálpið manninum“ Bein útsending: Opinn nefndarfundur um samgöngur til Eyja Samfylkingin í Reykjavík þurfi að byggja aftur upp traust Missti af tíma hjá lækni vegna umferðarteppu „Ferðin á þessum bíl var alveg svakaleg“ Meirihlutamyndanir að hefjast víða um land Hildur fundar með öllum og ekkert gefið upp „Ökufanturinn“ piltur undir tvítugu Rýnt í mögulega meirihluta í Reykjavík Malbika seinni akreinina að nóttu til á Suðurlandsvegi Kveikti í sér eftir að hafa verið beittur rafvarnarvopni Breyttu spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni Ósáttur í bílalest á Suðurlandsvegi Breytingar á meirihluta í Skagafirði í fyrsta sinn í tuttugu ár Nóg að gera hjá áhöfnum björgunarskipa Lásu upp rangar lokatölur í Reykjavík „Afgerandi vísbendingar“ um veikingu AMOC kalli á stórauknar aðgerðir Árni Tómas Ragnarsson er látinn Gátu enn og aftur ekki mannað flug í tæka tíð Eftirför endaði í alvarlegu bílslysi á Reykjanesbraut Sjá meira