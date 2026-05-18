Táningar skutu þrjá fyrir utan mosku í San Diego

Tveir táningar hófu skothríð á fólk við mosku í San Diego í Bandaríkjunum nú undir kvöld. Báðir eru látnir en lögreglan er með mikinn viðbúnað á svæðinu og segist lögreglan hafa náð tökum á ástandinu. Að minnsta kosti þrír fullorðnir voru skotnir til bana fyrir utan moskuna.
Árásin var gerð við mosku sem heitir Islamic Center og ku vera sú stærsta í San Diego í Kaliforníu. Á lóðinni er einnig skóli þar sem boðið er upp á kennslu í arabísku og íslam.
AP fréttaveitan segir að myndefni sem tekið var úr þyrlu sýni fjölda barna leidd út úr byggingunni af lögregluþjónum.
Yfirmaður lögreglunnar í San Diego segir ógnina yfirstaðna. Báðir árásarmennirnir séu látnir.
Lögreglustjórinn sagði að um klukkan 11:43 að staðartíma barst útkall um skotárás. Fyrstu lögregluþjónarnir hafi mætt á vettvang fjórum mínútum síðar. Þeir komu að þremur líkum fyrir utan moskuna.
Á sama tíma og lögregluþjónana bar að garði barst útkall um aðra skotárás nærri moskunni. Þá hafði verið skotið á garðyrkjumann, sem varð þó ekki fyrir skoti. Skömmu síðar fundust táningarnir látnir í bíl þar nærri.
Talið er að táningarnir, sem voru tveir menn sautján og nítján ára gamlir, hafi svipt sig lífi en það hefur ekki verið staðfest. Þá liggur ekkert fyrir um tilefni árásarinnar.
BREAKING: At least 5 people killed, including 2 suspects and 3 adults, in shooting at the Islamic Center of San Diego in California, police say. pic.twitter.com/Lljtlw92VB— AZ Intel (@AZ_Intel_) May 18, 2026
BREAKING: At least 5 people killed, including 2 suspects and 3 adults, in shooting at the Islamic Center of San Diego in California, police say. pic.twitter.com/Lljtlw92VB
Fréttin hefur verið uppfærð.