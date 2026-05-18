„Níð“ Kjartans og Mörtu gæti sett strik í reikninginn

Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins og frambjóðandi í Reykjavíkurborg, segir í pistli að örðugt gæti reynst fyrir Hildi Björnsdóttur oddvita Sjálfstæðismanna, að ganga til meirihlutasamstarfs við Miðflokkinn í ljósi þess hvernig þau Kjartan Magnússon og Marta Guðjónsdóttir létu í aðdraganda kosninga.
Björn, sem þekkir öðrum mönnum betur innvolsið í Sjálfstæðisflokknum, segir Hildi ekki einvörðungu hafa unnið kosningabaráttuna í Reykjavík, hún hafi unnið kosningarnar.
„Hún tók af skarið um skipan D-framboðslistans og uppskar óánægju gamalla borgarfulltrúa á listanum sem fóru í Miðflokkinn og skrifuðu þannig um Hildi að varla verður kennt við annað en níð,“ segir Björn í pistli sem hann birti nýverið.
Björn segir það ráðast í tengslum við myndun meirihluta í borgarstjórn hvort Ari Edwald oddviti Miðflokksins leiði þetta fólk til áhrifa með borgarstjórnarflokki sínum.
Þetta eru býsna hörð orð frá Birni, hjá Sjálfstæðisflokki eru svona atriði geymd en ekki gleymd. Og Ara er nokkur vandi á höndum.
Þó að nokkrir möguleikar séu í stöðunni virðist blasa við að Sjálfstæðisflokkur annaðhvort myndi meirihluta með Miðflokknum einum, en tveggja flokka meirihluti hefur yfirleitt verið það sem stjórnmálaflokkar vilja, eða ganga til samninga við Viðreisn og Framsóknarflokk. Morgunblaðið í morgun nefndi reyndar möguleika á breiðum borgaralegum meirihluta með öllum þessum flokkum en það er önnur saga enda erfitt að sjá oddvita Viðreisnar ganga á bak orða sinna þar sem hún hafnaði samstarfi með Miðflokknum.
Hér er hin svokallaða Borgarlína lykilbreyta. Eftir að Kjartan og Marta fengu ekki framgang á lista Sjálfstæðisflokksins yfirgáfu þau flokkinn og lýstu því yfir að þau væru ósammála stefnu Hildar í samgöngumálum. Þau tóku þá til óspilltra málanna og skrifuðu greinar þar sem þau réðust gegn Borgarlínu og hundskömmuðu Hildi, svo mjög að Björn segir að skrifin lýsi engu öðru en níði.
Svo fáein dæmi séu nefnd, en þau efndu til skothríðar á sinn gamla flokk. Kjartan ritaði grein í Morgunblaðið sem birtist 24. apríl og sagði að þeir stjórnmálamenn sem styðji borgarlínu styðji þannig hundraða milljarða króna skattahækkun á íbúa höfuðborgarsvæðisins.
„Ekki kemur á óvart að Samfylkingin og aðrir vinstri flokkar standi að slíkri skattahækkun en það kemur mörgum á óvart að Sjálfstæðisflokkurinn geri það einnig,“ segir Kjartan í Facebook-færslu og birtir mynd af greininni.
Þessi skrif fóru ekki fram hjá fyrrum flokksmönnum né heldur skrif Mörtu sem ekki dró af sér og skrifaði í grein sem hún kallar „Bláa bókin verður rauð“ og birtist 15. maí þar sem hún sakar Sjálfstæðisflokkinn um að hafa hafnað sinni eigin stefnu:
„Nú er Reykjavík, þetta höfuðvígi Sjálfstæðisflokksins, löngu fallið. Og það sem miklu verra er: Sjálfstæðisflokkurinn hefur hafnað sinni eigin stefnu í Reykjavík. Bláa bókin er orðin rauð. Oddvitinn í Reykjavík hefur í borgarstjórnarflokknum sl. átta ár tekið undir og stutt ýmis veigamestu stefnumál vinstri meirihlutanna. Þetta vitum við best sem höfum reynt að vinna með henni í borgarstjórn.“
En eins og Björg Magnúsdóttir sagði á Sprengisandi í gær: „Hildur er´ann.“ Hún á völina og hún á kvölina.