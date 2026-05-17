Hildur með pálmann í höndunum

Sjálfstæðisflokkurinn situr í bílstjórasætinu eftir borgarstjórnarkosningar í Reykjavík í gær og getur ýmist myndað hægri meirihluta með Miðflokknum eða miðju hægri meirihluta með Framsókn og Viðreisn. Samfylkingin hefur aldrei fengið eins dræma kosningu í höfuðborginni og vinstri meirihluti er svo gott sem útilokaður.
Sjálfstæðisflokkurinn hrósaði sigri víða um land í sveitarstjórnarkosningunum en hvergi var betur fagnað en í gamla Sjálfstæðissalnum við Austurvöll þegar Hildur Björnsdóttir oddviti gekk inn sigri hrósandi eftir að fyrstu tölur bentu til þess að flokkurinn næði níu mönnum inn í borgarstjórn.
Lokatölur innsigluðu þá niðurstöðu. Meirihlutinn er fallinn og uppi stendur Hildur sem sigurvegari með pálmann í höndunum. Flokkurinn hefur ekki hlotið betri kosningu í Reykjavík síðan 2010.
Í borgarstórn Reykjavíkur sitja 23 borgarfulltrúar og þarf því tólf manns til að mynda meirihluta.
Tvær líklegar sviðsmyndir hafa teiknast upp um meirihluta í borginni. „Nú þarf bara svolítið að vega [þær] og meta,“ sagði Hildur í viðtali við Sýn í gær. Hún viðurkenndi þar að einhverjir oddvitar væru farnir að hvísla að sér „ástarorðum“.
Í kosningavakt Vísis er hægt að lesa um vendingar næturinnar í sveitarfélögum um allt land. Auk þess verða oddvitar í Reykjavík til tals í Sprengisandi kl. 10 í dag.
Níu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins geta myndað tveggja flokka meirihluta með þremur borgarfulltrúum Miðflokksins, sem hlaut sína bestu kosningu í borginni til þessa.
Það hugnast Ara Edwald, oddvita Miðflokksins, afar vel enda sagðist hann vilja mynda borgaralegan meirihluta.
„Það væri okkar fyrsti kostur að mynda meirihluta til hægri,“ sagði Ari þegar hann brást við fyrstu tölum í beinni útsendingu úr ráðhúsi Reykjavíkur. „Borgaralegan meirihluta sem færi í það að þróa borgina í samræmi við óskir gríðarlegs meirihluta borgarbúa.“
Hildur var þó ekki eins afdráttarlaus um að mynda hreinan hægri meirihluta. „Við myndum gjarnan vilja mynda sterkan meirihluta með nokkuð breiða skírskotun til fólksins í borginni,“ sagði hún við Sýn í gær.
Varla verður annað túlkað úr þeim orðum en að hún velti einnig fyrir sér hinum af þessum „tveimur augljósu kostum“, eins og hún orðaði það.
Sjálfstæðisflokkurinn gæti nefnilega einnig myndað meirihluta með tveimur fulltrúum Viðreisnar og einum fulltrúa Framsóknar. Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, lýsti áhuga á slíku samstarfi.
Í aðdraganda kosninga höfðu skoðanakannanir bent til þess að Björg Magnúsdóttir í Viðreisn myndi enda í lykilstöðu eftir kosningarnar, þar sem því var spáð að hún gæti bæði teygt sig bæði til vinstri og hægri.
Kjörseðlarnir segja þó aðra sögu, þar sem í raun ómögulegt er orðið fyrir Viðreisn að mynda stjórn til vinstri án þess að fá Framsóknarmenn með sér til liðs við Samfylkinguna (5 fulltrúar), Sósíalistaflokkinn (1 fulltrúi) og Vinstrið (3 fulltrúar).
En þar sem Einar hefur útilokað að vinna með Samfylkingu er nánast hægt að stroka þann möguleika úr myndinni.
Hildur situr því í bílstjórasætinu.
Fræðilega geta Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin myndað saman fjórtán manna meirihluta en oddvitar beggja flokka hafa sagt að það sé ekki alls fyrsti kosturinn.
Þó að Pétur Marteinsson, oddviti S-listans, sé nágranni Hildar er ólíklegt að vinskapur þeirra geti bætt upp fyrir þann mikla málefnaágreining í stefnu flokkanna, svo sem í leikskólamálum eða málefnum Borgarlínu.
Þrátt fyrir mikla endurnýjun á lista — og svo ekki sé nefnt fyrirferðamikið prófkjör í janúar — tókst Samfylkingunni ekki að bæta fylgi sitt frá síðustu kosningum og dalaði það niður í 18 prósent (2022: 20,29 prósent).
Samfylkingin hefur því aldrei fengið verri kosningu í Reykjavík. Flokkurinn missti þó engan fulltrúa og hefur enn fimm menn inni.
Oddvitinn viðurkenndi þó: „Ég er drullusvekktur.“
Silja Sóley Birgisdóttir, oddviti Sósíalista, réttnældi sér í sæti í borgarstjórn fyrir hönd síns flokks, með um 4,4 prósenta fylgi.
Hún mætti klökk og kampakát á kosningavöku flokksins á Hverfisgötu þar sem hún féll í faðmlög við föður sinn, tónlistarmanninn Bigga veiru. „Ég er bara óendanlega þakklát fyrir alla félagana,“ sagði hún más og í spennufalli þegar fréttamaður Sýnar náði tali af henni. „Smá sjokk.“
En sem fyrr segir er nær útilokað að sósíalistinn komist í nokkurn meirihluta, þar sem vinstri flokkarnir geta ekki myndað saman meirihluta.
Vinstrið, sameiginlegt framboð Vinstri grænna og Vors til vinstri, hlaut tvo borgarfulltrúa þar sem flokkurinn fékk 9,4 prósent atkvæða.
Sanna Magdalena lýsti óánægju sinni í viðtölum í gær, en hún og Líf Magneudóttir úr VG skipa sæti framboðsins. Sanna kvaðst þó þakklát fyrir stuðninginn.
„Ég er auðvitað drullusúr að Stebbi sé ekki inni, Stefán Pálsson,“ sagði Líf Magneudóttir einnig en Stefán skipaði þriðja sæti á lista Vinstrisins.
Píratar, sem höfðu nýjan mann í stafni, Kristinn Jón Ólafsson, náðu heldur ekki manni inn þar sem flokkurinn fékk aðeins 1,8 prósent atkvæða. Flokkurinn hefur því hvergi kjörna fulltrúa.
Sömu sögu er að segja af Flokki fólksins, sem hlaut aðeins 3,3 prósent atkvæða sem þýðir að oddvitinn Guðmundur Ingi Þóroddsson fær ekki sæti.
Tvö glæný framboð litu dagsins ljós í þessum kosningum, annars vegar Okkar borg, með Sigfús Aðalsteinsson í stafni, og hins vegar Góðan daginn, sem Ingimar Þór Friðriksson leiddi. Þeir flokkar fengu báðir um 0,5 prósent atkvæða.
Kjörsókn var um 66 prósent og því um fimm prósentustigum betri en í síðustu borgarstjórnarkosningum. Alls greiddu 71.976 atkvæði í höfuðborginni en 108.518 voru á kjörskrá. Auðir seðlar voru 1.107 og ógildir voru 2.028.
Á næstu klukkustundum mun staðan í borginni skýrast.
Sprengisandur á Bylgjunni verður í kosningaham frá klukkan tíu þennan sunnudaginn eftir æsilega kosninganótt þar sem lykiloddvitar mæta í heimsókn og fara yfir stöðuna nú þegar atkvæði eru komin upp úr kjörkössunum.