Enn eykst þrýstingur á Starmer

Vandræði Keir Starmers forsætisráðherra Breta aukast með hverjum deginum. Nú er svo komið að stór hópur þingmanna hans í Verkamannaflokknum, eða að minnsta kosti 72 þingmenn, hafa hvatt hann til að segja af sér og innanríkisráðherrann Shabana Mahmood hefur hvatt hann til þess að hefja undirbúning að leiðtogaskiptum í flokknum.
Þrýstingurinn á Starmer hefur farið vaxandi eftir sveitarstjórnarkosningarnar í Bretlandi á dögunum þar sem Verkamannaflokkurinn, flokkur Starmers, beið afhroð. Starmer hefur hingað til verið vígreifur og heitið því að berjast fyrir leiðtogasætinu áfram.
Nú í morgunsárið verður svo haldinn ríkisstjórnarfundur í London þar sem Starmer mun hitta alla sína ráðherra og þar gæti dregið til tíðinda, segja breskir miðlar. Ef ráðherrar hans snúast ekki gegn honum gæti þó farið svo að þingmenn geri það en aðeins fáa þingmenn vantar upp á til þess að þingheimur geti krafist leiðtogakjörs í flokknum.
Til þess að það gerist þarf áttatíu og einn þingmaður að samþykkja slíkt og eins og háður sagði hafa 72 þingmenn nú þegar hvatt Starmer til að hverfa á braut.