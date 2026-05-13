Streeting sagður munu skora Starmer á hólm í vikunni

Bandamenn Wes Streeting, heilbrigðisráðherra Bretlands, segja hann hyggjast segja af sér í vikunni og skora forsætisráðherrann Keir Starmer á hólm. Pólitísk framtíð Starmer hangir á bláþræði eftir afhroð Verkamannaflokksins í kosningum á dögunum, þar sem flokkurinn tapaði nærri 1.500 sætum og embættum út um allt land.
Nokkrir undirráðherrar hafa sagt af sér á síðustu dögum og þá hafa fregnir borist af því að yfir 70 þingmenn Verkamannaflokksins séu reiðubúnir til að setja nafn sitt við vantraust á Starmer.
Einn ráðherra í ríkisstjórninni, innanríkisráðherrann Shabana Mahmood, hefur kallað eftir því að forsætisráðherrann leggi það upp hvenær hann hyggst draga sig í hlé.
Sjálfur hefur Starmer sagst munu sitja sem fastast. Um 100 þingmenn hafa lýst yfir stuðningi við hann en andstæðingar hans þurfa atkvæði 20 prósent þingmanna Verkamannaflokksins til að knýja fram formannskjör. Þar sem þingmenn flokksins eru 403 jafngildir þetta 81 þingmanni.
Samkvæmt breskum miðlum neitaði Starmer að ræða við Streeting eftir ríkisstjórnarfund í gær. Fregnir höfðu þá borist af því að Streeting hygðist fara gegn Starmer. Þeir áttu hins vegar fund í morgun, sem stóð í undir 20 mínútur.
Þeir eru nú báðir staddir á þinginu, þar sem Karl III flytur stefnuræðu stjórnvalda.
Komi til formannskjörs verður Starmer sjálfkrafa á kjörseðlinum en aðrir frambjóðendur þurfa að tryggja sér stuðning 81 þingmanns til að koma til greina. Aðrir sem hafa verið nefndir til sögunnar sem mögulegir arftakar Starmer eru til að mynda Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, og Angela Rayner, fyrrverandi aðstoðarforsætisráðherra.
Segja má að Verkamannaflokkurinn sé klofinn í afstöðu sinni til Starmer og mögulegs formannskjörs, ekki síst vegna stöðu efnahagsmála og ástandsins í alþjóðamálum. Þá hafa Bretar nú þegar haft sex forsætisráðherra á síðustu tíu árum.