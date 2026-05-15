Nigel Farage, formaður breska stjórnmálaflokksins Reform, segir nú að fimm milljón punda „gjöf“ sem hann fékk frá auðmanninum Christopher Harborne, hafi verið „verðlaun“ fyrir baráttu sína fyrir Brexit.
Farage sætir rannsókn vegna gjafarinnar, sem hann hafði áður sagt að Harborne hefði gefið honum til að fjármagna öryggisgæslu sína fyrir lífstíð. Gagnrýnendur Farage segja að hann hefði átt að upplýsa þingið um gjöfina en sjálfur segir Farage hann ekki hafa þurft að gera það þar sem hann fékk fjármunina áður en hann bauð sig fram árið 2024.
Tímasetning gjafarinnar hefur raunar vakið nokkra athygli en fyrir þingkosningarnar 2024 sagðist Farage ekki hafa í hyggju að bjóða sig fram. Hann skipti hins vegar um skoðun um mánuði áður en kosningarnar fóru fram, skömmu eftir að hann þáði peningagjöfina frá Harborne.
Þá hefur einnig komið í ljós að eftir að hann fékk fjármunina í hendur fjárfesti hann í fasteign fyrir 1,4 milljónir punda.
Harborne, sem auðgaðist á viðskiptum með rafmynt og er búsettur í Taílandi, sagði í samtali við Telegraph í síðasta mánuði að hann ætlaðist ekki til neins af Farage. Hann vildi aðeins tryggja öryggi hans. Hann hefði dáðst af staðfestu Farage og baráttu hans fyrir útgöngu Breta úr Evrópusambandinu.
Farage sagði í kjölfarið í samtali við The Sun að gjöfinni hefðu ekki fylgt neinir skilmálar eða kvaðir; um væri að ræða verðlaun fyrir baráttu hans fyrir Brexit.
Talsmenn Reform segja í yfirlýsingu að þessi nýja útskýring á gjöfinni sé ekki í mótsögn við fyrri útskýringar Farage þess efnis að gjöfinni hafi verið ætlað að standa straum af kostnaði við öryggisgæslu.
„Bæði getur verið satt á sama tíma,“ segir í yfirlýsingunni. Um væri að ræða verðlaun vegna þeirrar hættu sem hann hefði búið við í mörg ár og byggi enn við.