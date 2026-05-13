Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, mætir í dag til Kína þar sem hann mun á næstu dögum funda með Xi Jinping, forseta Kína. Líklegt er að viðskipti ríkjanna verði helsta umræðuefni forsetanna en þeir hafa að öðru leyti margt að tala um, eins og átökin í Mið-Austurlöndum, málefni Taívan og gervigreind, svo eitthvað sé nefnt.
Trump fór síðast til Kína árið 2017, á hans fyrra kjörtímabili, en síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar þegar kemur að samskiptum ríkjanna. Með honum eru margir aðstoðarmenn, fjölskyldumeðlimir og auðjöfrar eins og Jensen Huang, forstjóri Nvidia, og Elon Musk, forstjóri SpaceX og Tesla.
Áður en hann lagði af stað í gærkvöldi sagði Trump við blaðamenn að Bandaríkin og Kína væru helstu stórveldi heimsins.
„Við erum öflugasta þjóðin á jörðinni, með tilliti til hernaðarstyrks. Kína er talið í öðru sæti.“
Hann sagðist ætla að leggja mesta áherslu á viðskipti ríkjanna og er hann talinn vilja fá Xi til að kaupa, meðal annars, meira af bandarískum matvælum og flugvélum. Markmið Kínverja verða að fá aukið aðgengi að bandarískum tölvuflögum fyrir gervigreind og að lækka tolla á kínverskar vörur.
Trump sagði líklegt að hann myndi ræða málefni Íran við Xi. Kínverjar eru það ríki sem kaupir mesta olíu frá Íran en Bandaríkamenn eru með ríkið í herkví og hafa stöðvað fjölda olíuflutningaskipa.
Þá er Trump sagður vilja stofna svokallaða „viðskiptastjórn“ en það á að vera vettvangur þar sem embættismenn ríkjanna geta rætt deilumál þeirra á milli. Stjórninni yrði til að mynda ætlað að koma í veg fyrir viðskiptastríð, sambærilegt því sem hófst þegar Trump hækkaði tolla á vörur frá Kína og Kínverjar svöruðu fyrir sig með því að takmarka aðgengi Bandaríkjanna og annarra ríkja að svokölluðum sjaldgæfum málmum.
Það eru málmar sem eru gífurlega mikilvægir hátækniiðnaði og hergagnaframleiðslu en Kínverjar eru svo gott sem einráðir á þeim markaði.
Deilurnar enduðu með því að Bandaríkin og Kína gerðu vopnahlé til eins árs í viðskiptastríðinu.
Fyrir viðskiptastríð ríkjanna í fyrra talaði Trump um að beita umfangsmiklum tollum á Kína og var hann mjög harðorður í garð ríkisins. Tónninn hefur breyst mikið síðan þá. New York Times segir að Trump hafi dregið verulega úr markmiðum sínum gagnvart Kína og vilji nú helst stöðugleika.
Er það að miklu leyti rakið til þess að með því að stöðva á flæði sjaldgæfra málma gætu Kínverjar leitt til umfangsmikilla lokanna á verksmiðjum í Bandaríkjunum. og um heiminn allan.
Taívan verður einnig til umræðu hjá Trump og Xi. Kínverjar hafa lýst yfir mikilli óánægju með að Bandaríkjamenn ætli að selja Taívönum mikið magn vopna og hergagna. Ríkisstjórn Trumps samþykkti söluna, sem er sú umfangsmesta í sögu ríkjanna, í desember en ekki hefur orðið af henni enn.
Eins og frægt er gera Kínverjar tilkall til Taívan og hefur Xi heitið því að sameina Kína og Taívan og gera það með valdi ef svo þarf. Hann er sagður hafa gert það að markmiði sínu að ná völdum á Taívan og hefur hann sagt að það markmið megi ekki enda á höndum komandi kynslóða.
Taívanar segjast sjálfstæðir og segjast ætla að verja frelsi sitt og lýðræði. Sjálfstæðissinnum hefur vaxið ásmegin í Taívan á undanförnum árum en Taívanar hafa aldrei lýst yfir formlegu sjálfstæði.
Bandaríkin slitu formlegum tengslum við Taívan árið 1979, að kröfu Kínverja, en hafa þrátt fyrir það haldið umfangsmiklum óformlegum tengslum við ríkið og útvega Taívan meðal annars vopn. Bandaríkjamenn hafa um árabil haldið því loðnu hvort þeir myndu beita valdi til að verja Taívan.
Á þessu kjörtímabili hafa ummæli Trumps valdið áhyggjum í Taívan og meðal annarra bandamanna Bandaríkjanna í Asíu um að Bandaríkin myndu ekki koma Taívan til aðstoðar.
Trump sagði nýverið að þegar hann talaði við Xi í síma talaði kínverski forsetinn mikið um Taívan.
Hér að neðan má sjá almenning í Taívan tala um fund Xi og Trumps.