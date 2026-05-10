„Gjör­sam­lega ó­á­sættan­legt“

Agnar Már Másson skrifar
Lítið er vitað um svör Írana annað en það að Donald Trump lítist ekki á þau. AÐ/Matt Rourke

Svör bárust frá írönskum stjórnvöldum í dag við friðartillögum Bandaríkjamanna. Lítið er vitað um innihald þeirra en Donald Trump Bandaríkjaforseti segir þau vera óboðleg.

„Gjörsamlega óásættanlegt,“ skrifar Trump á samfélagsmiðla um svör Írana við nýjustu vopnahléstillögu Bandaríkjamanna.

Bandaríkjamenn sendu Írönum tillögu sína á föstudag. Svör Írana bárust í gegnum pakistanska milligöngumenn í dag, að því er íranski miðillinn Tasmin greinir frá en miðillinn er að hluta ríkisrekinn.

Ekki liggur fyrir hvað kemur fram í svari Írana og Trump fer ekki í frekari smáatriði um innihald þess að öðru leyti en að honum líki ekki við það.

Vopnahlé hefur verið í gildi í Íran síðasta mánuðinn en á meðan á því hefur staðið hefur illa gengið að tryggja stærra samkomulag um að binda enda á átökin. Á sama tíma hafa Íranir og Persaflóaríki skipst á árásum sín á milli síðustu vikuna og því er vopnahléð á viðkvæmum stað.

New York Times hefur eftir ónafngreindum írönskum ráðamönnum að viðræður landanna tveggja gangi út á að tryggja 30 daga vopnahlé og að Íranir myndu stöðva herkví sína um Hormússund, sem er ein mikilvægasta flutningaleið heimsins fyrir olíu. Á meðan á því vopnahléi stæði myndu Bandaríkjamenn og Íranir vinna að stærra samkomulagi um frið.

Fyrr í vikunni hélt Trump því fram að stríðinu myndi ljúka von bráðar.

En í dag gaf CBS út myndbrot úr „60 minutes“-viðtali við Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, þar sem hann sagði að átökunum í Íran væri „ekki lokið“, enda ættu Íranir enn eftir að gefast upp á því að geta auðgað úran til að framleiða kjarnorkuvopn.

