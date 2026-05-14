Wes Streeting hefur sagt af sér sem heilbrigðisráðherra Bretlands þar sem hann hefur misst trú á forsætisráðherranum Keir Starmer, formanni Verkamannaflokksins. Streeting segir að það væri óheiðarlegt og óábyrgt af sér að halda sæti sínu í ríkisstjórninni.
Framtíð ríkisstjórnar Starmers er í mikilli óvissu, en undanfarna daga hefur orðrómur verið á kreiki þess efnis að Streeting muni opinberlega lýsa yfir vantrausti gagnvart Starmer og ógna stöðu hans sem leiðtoga Verkamannaflokksins.
Í bréfi sínu til Starmers minntist Streeting þó ekki á að hann myndi skora á forsætisráðherrann, og fara fram á leiðtogakjör. Til þess að knýja slíkt fram þyrfti hann stuðning fimmtungs þingmanna flokksins, en í dag eru það 81 fulltrúar sem hann þyrfti til.
Starmer hefur verið undir pressu undanfarið, sérstaklega í kjölfar nýliðinna kosninga þar sem Verkamannaflokkurinn beið afhroð, bæði á sveitarstjórnarstiginu í Englandi, og í þingkosningum í Skotlandi og Wales.