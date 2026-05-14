Xi Jinpin, forseti Kína, varaði Donald Trump, kollega sinn frá Bandaríkjunum, við átökum milli ríkjanna við upphaf fundar þeirra í morgun. Þá mun Xi hafa sagt Trump að ef hann heldi rangt á spöðunum varðandi Taívan, eyríkið sem Kínverjar gera tilkall til, gæti það leitt til „gífurlega hættulegs ástands“ og „átaka“.
Þetta sagði Xi eftir að Trump jós lofi yfir Xi og Kína í upphafi síns ávarps á fundinum og sagði það meðal annars mikinn heiður að vera vinur Xi, eins og fram kemur í frétt AP fréttaveitunnar.
Forsetarnir funduðu í um tvær klukkustundir í morgun. Þar ræddu þeir meðal annars viðskipti ríkjanna en samkvæmt talskonu utanríkisráðuneytis Kína sagði Xi snemma á fundinum að stærsta málefnið í samskiptum ríkjanna væri Taívan.
„Ef rétt verður haldið á spöðunum munu samskipti okkar heilt yfir vera stöðug,“ sagði Xi um Taívan.
„Ef ekki mun ríkin eiga í deilum og jafnvel átökum og setja sambandið í heild í mikla hættu.“
Þá notaði Xi hugtakið um gildru Þúkýdídes og sagði að ríkin þyrftu að komast hjá þeirri gildru. Þetta hugtak fjallar um þá hugmynd að þegar rísandi veldi ógnar stöðu annars stórveldis sé stríð líklegra en ekki.
Sjá einnig: „Við erum tvö stórveldi“
Skömmu áður hafði Trump lofað Xi í hástert fyrir framan myndavélarnar.
„Þú ert frábær leiðtogi. Stundum er fólki illa við að ég segi það en ég segi það samt, af því að það er satt,“ sagði Trump.
„Það er mikill heiður að vera með þér. Það er heiður að vera vinur þinn.“
Kínverjar hafa lýst yfir mikilli óánægju með að Bandaríkjamenn ætli að selja Taívönum mikið magn vopna og hergagna. Ríkisstjórn Trumps samþykkti söluna, sem er sú umfangsmesta í sögu ríkjanna, í desember en ekki hefur orðið af henni enn.
Eins og frægt er gera Kínverjar tilkall til Taívan og hefur Xi heitið því að sameina Kína og Taívan og gera það með valdi ef svo þarf. Hann er sagður hafa gert það að markmiði sínu að ná völdum á Taívan og hefur hann sagt að það markmið megi ekki enda á höndum komandi kynslóða.
Undanfarin ár hafa Kínverjar beitt Taívan sífellt meiri þrýstingi með því markmiði að grafa undan vörnum ríkisins. Herafli Kína hefur sömuleiðis gengist mikla nútímavæðingu og uppbyggingu en Xi er sagður hafa skipað forsvarsmönnum hersins að vera tilbúnir fyrir mögulega innrás í Taívan árið 2027. Það ár mun marka aldarafmæli kínverska hersins.
Taívanar segjast sjálfstæðir og segjast ætla að verja frelsi sitt og lýðræði. Sjálfstæðissinnum hefur vaxið ásmegin í Taívan á undanförnum árum en Taívanar hafa aldrei lýst yfir formlegu sjálfstæði.
Bandaríkin slitu formlegum tengslum við Taívan árið 1979, að kröfu Kínverja, en hafa þrátt fyrir það haldið umfangsmiklum óformlegum tengslum við ríkið og útvega Taívan meðal annars vopn. Bandaríkjamenn hafa um árabil haldið því loðnu hvort þeir myndu beita valdi til að verja Taívan.
Sjá einnig: Vill fá Trump til að gefa Taívan upp á bátinn
Yfirvöld í Taívan sendu í morgun út yfirlýsingu um að íbúar væru þakklátir fyrir langtímastuðning Bandaríkjanna.