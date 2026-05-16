Næstæðsti yfirmaður Íslamska ríkisins á heimsvísu var felldur í árás bandarískra og nígerskra hermanna í Nígeríu í nótt. Abu Bilal al-Minuki var mjög valdamikill innan hryðjuverkasamtakanna og hafði spilað stóra rullu í upprisu ISIS í Afríku og þá sérstaklega á Sahel-svæðinu.
Al-Minuki er talinn hafa spilað stóra rullu í því þegar Íslamska ríkið í Vestur-Afríku (ISWAP) varð til með aðskilnaði við Boko Haram árið 2016.
Verði dauði hans staðfestur yrði þetta í fyrsta sinn sem tekist hefur að ráða svo háttsettan leiðtoga ISWAP af dögum og gæti það leitt til töluverðrar upplausnar innan hryðjuverkasamtakanna og tveggja deilda þeirra í Afríku, ISWAP og ISIS á Sahelsvæðinu (ISSP) sem eiga nú í samkeppni og jafnvel átökum við önnur hryðjuverkasamtök á Sahel-svæðinu.
Það eru Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) sem eru tengd al-Qaeda.
Al-Minuki er talinn hafa verið mikilvægur milliliður í samstarfi ISWAP og ISSP.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, opinberaði árásina á samfélagsmiðlum í gær og sagði frá því að al-Minuki hefði verið felldur.
Í færslu sem hann birti á Truth Social, hans eigin samfélagsmiðli, skrifaði Trump að árásin hefði heppnast fullkomlega og að einn virkasti hryðjuverkamaður heims hefði verið felldur.
„Abu-Bilal Al-Minuki, næstráðandi hjá ISIS á heimsvísu, hélt að hann gæti falið sig í Afríku en hann vissi þó ekki að við höfðum heimildarmenn sem héldu okkur upplýstum um hvað hann var að gera. Hann mun ekki hrella íbúa Afríku lengur eða hjálpa við að skipuleggja árásir gegn Bandaríkjamönnum,“ skrifaði Trump.
Al-Minuki er frá Nígeríu og hefur, eftir því sem best er vitað, haldið til þar í landi og nærliggjandi ríkjum alla sína ævi.
Þá sagði forsetinn að með dauða al-Minuki hefði verulega dregið úr getu ISIS á heimsvísu.
Í yfirlýsingu frá yfirstjórn herafla Bandaríkjanna í Afríku, AFRICOM, segir að árásin hafi verið gerð í norðausturhluta Nígeríu í nótt. Talið er að þó nokkrir ISIS-liðar hafi verið felldir og þar á meðal séu nokkrir leiðtogar.
Engan Bandaríkjamann mun hafa sakað í árásinni.
Ekki liggur fyrir í hverju árásin fól í sér en forsvarsmenn AFRICOM hafa birt myndband af árásinni sem virðist hafa verið tekið úr dróna eða eftirlitsflugvél og sýnir loftárás á nokkrar byggingar. Auk þess virðist sem myndbandið sýni skothríð á jörðu niðri.
Last night's operation targeted a significant presence of ISIS fighters in Northeastern Nigeria eliminating multiple high value individuals including Abu-Bilal al-Minuki. pic.twitter.com/lNj4AMSITH— U.S. Africa Command (AFRICOM) (@USAfricaCommand) May 16, 2026
Bandaríkjamenn felldu í fyrra leiðtoga Íslamska ríkisins í Írak og Sýrlandi. Sá hét Abdallah Makki Muslih al-Rifai og var næstráðandi ISIS á heimsvísu á undan al-Minuki.
Frá því bandarískir hermenn duttu í „lukkupottinn“ og felldu Abu Bakr al-Baghdadi, stofnanda Íslamska ríkisins, í áhlaupi í Sýrlandi árið 2019, hafa leiðtogar hryðjuverkasamtakanna ekki verið langlífir. Þeir hafa verið felldir í áhlaupum og loftárásum, hver á fætur öðrum, á undanförnum árum.
Núverandi leiðtogi Íslamska ríkisins kallast Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi og varð hann kalífi í ágúst 2023. Tiltölulega lítið hefur farið fyrir honum síðan þá.