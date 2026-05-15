Ísraelskir þjóðernissinnar kölluðu eftir dauða og tortímingu Palestínumanna í árlegri göngu sinni um palestínska hluta Austur-Jerúsalem í gær. „Megi þorp ykkar brenna“ og „Gasa er grafreitur“ heyrðist hrópað er mannfjöldinn gekk í gegnum gamla borgarhlutann.
Flestum verslunum Palestínumanna var lokað og margir forðuðu sér fyrir gönguna en þó kom til átaka, meðal annars þar sem ungir Ísraelsmenn réðust gegn íbúum með hrópum og ofbeldi.
„Ég er kominn hingað til að sýna heiminum að þetta er borgin okkar. Þetta er hið heilaga land. Guð gaf okkur þetta land og þessa borg,“ sagði hinn 19 ára Ariel Amichai, sem ferðaðist til borgarinnar til að taka þátt í göngunni.
Spurður um boðskap göngunnar sagði hann: „Að þeir verði að fara. Þetta er landið okkar. Og þeir geta ekki bara verið hérna og reynt að stinga okkur eða drepa okkur.“
Gangan er farin til að marka yfirtöku Ísraels á austurhluta Jerúsalem árið 1967. Hún nýtur stuðnings yfirvalda, sem standa meðal annars fyrir ferðum frá landtökubyggðum á Vesturbakkanum til að íbúar þar geti tekið þátt.
Fjármálaráðherrann Bezalel Smotrich og þjóðaröryggisráðherrann Itamar Ben-Gvir voru meðal þeirra sem tóku þátt í göngunni. Ben-Gvir flaggaði ísraelskum fána við al-Aqsa moskuna, þar sem aðeins múslimar mega biðja, og dansaði og söng.
Þá sagði hann á samfélagsmiðlum að hann gæti nú stoltur sagt að Ísraelsmenn hefðu aftur tekið yfir stjórn Musterishæðar.
Um það bil 400 ísraelskir sjálfboðaliðar samtakanna Standing Together, íklæddir fjólubláu, stóðu vörð og freistuðu þess að vernda palestínska íbúa fyrir ofbeldi göngumanna.
„Já, það er hættulegt fyrir okkur en það er ekkert miðað við hættuna sem steðjar að Palestínumönnum sem búa hérna,“ sagði Suf Patishi, einn skipuleggjenda samtakanna.
Guardian greindi frá.