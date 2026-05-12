Allir farþegar MV Hondius hafa nú yfirgefið skipið, eftir að hantaveira kom upp um borð. Skipið hefur lagt úr höfn frá Tenerife og er á leið til Hollands. Frakki og Bandaríkjamaður greindust með hantaveiru eftir að hafa yfirgefið skipið og haldið heim. Báðir eru í einangrun.
Alls hafa þrír farþegar skipsins látist, sjö greinst með hantaveiru og þá leikur grunur á að tveir til viðbótar séu einnig smitaðir. Heilbrigðisráðuneyti Spánar greindi frá því í gær að Spánverji sem sætir einangrun í Madríd eftir að hafa yfirgefið skipið væri líklega með veiruna.
Tveir Bretar, sem eru meðal staðfestu tilfellanna sjö, eru á sjúkrahúsi, annar í Hollandi og hinn í Suður-Afríku. Þá er 21 áhafnarmeðlimur Hondius í einangrun í Hollandi.
Oceanwide Expeditions, sem gerir út skipið, greindi frá því í gær að 27 áhafnarmeðlimir og tveir heilbrigðisstarfsmenn væru enn um borð í skipinu. Utanríkisráðuneyti Úkraínu sagði fjóra Úkraínumenn þeirra á meðal og að þeir yrðu áfram um borð til að aðstoða við að sigla skipinu til Hollands.
Sóttvarnayfirvöld segja litlar líkur á umfangsmiklum faraldri í kjölfar útbreiðslunnar um borð.