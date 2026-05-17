Egill Helgason sjónvarpsmaður segir ljóst, nú að loknum sveitarstjórnarkosningum, að hveitibrauðsdögum ríkisstjórnarinnar sé endanlega lokið.
Egill, sem hefur skilgreint sig sem flokkspólitískt viðrini, telur niðurstöðuna í sveitarstjórnarkosningum – stórsigur Sjálfstæðisflokksins víða um land – til marks um að nú gæti reynst erfitt fyrir ríkisstjórnina að halda sjó.
„Jæja, þá eru hveitibrauðsdagar ríkisstjórnarinnar endanlega búnir og við ramman reip að draga hjá henni – eins og reyndar ríkisstjórnum víðast hvar. Það er eitt einkenni á samtíma okkar,“ segir Egill á Facebook-síðu sinni.
Líklegt má telja að Kristján Kristjánsson á Sprengisandi muni inna Kristrúnu Frostadóttur formann Sjálfstæðisflokksins eftir þessu, en hún er meðal gesta. Þátturinn hefst klukkan tíu.
Og þegar til þess er litið að Flokkur fólksins kom ekki manni að í borgarstjórn hlýtur það að teljast líklegt.
Egill telur niðurstöðuna til að mynda benda eindregið til þess að komandi kosningar um ESB-viðræður verði kolfelldar sem svo hefur verið eitt helsta baráttumál Viðreisnar.
„Nú er ESB-atkvæðagreiðslan fram undan og það verður torsótt fyrir hana,“ segir Egill sem hefur reyndar talið fljótfærni af hálfu ríkisstjórnarinnar að efna til hennar. Og hann sér fyrir sér að Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur muni láta reyna á samstarf í borginni:
„Nú virðist einboðið að Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn myndi meirihluta í borgarstjórninni í Reykjavík enda langmestur málefnalegur samhljómur þar á milli. Geta svo boðið Framsókn með ef þau vilja.“
Vert er þó að nefna að Gauti B. Eggertsson, hagfræðiprófessor og einn helsti pólitíski greinandi Samfylkingarinnar, hefur bent á að kjósendur leiti jafnvægis; ef flokkar eru við völd í landsmálunum hljóti þeir að gefa eftir á vettvangi sveitarstjórna.