Sameinuðu arabísku furstadæmin hafa gert leynilegar árásir á skotmörk í Íran. Sérfræðingar hafa lengi velt vöngum yfir slíkum árásum en þær eru meðal annars sagðar hafa beinst gegn olíuvinnsluinnviðum og vatnseymingarstöð.
Frá því Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran í lok febrúar hafa Íranir gert ítrekaðar árásir á furstadæmin. Í mörgum tilfellum hafa þessar árásir beinst að borgaralegum innviðum og olíuvinnslu og hafa árásirnar verið tíðari en Íranir hafa gert á önnur ríki á svæðinu.
Ráðamenn ríkja við Persaflóa sögðu margir í upphafi að lofthelgar þeirra yrðu ekki notaðar til árása gegn Íran. Þegar árásirnar hófust gerði klerkastjórnin þó ítrekaðar árásir með skotflaugum og sjálfsprengidrónum á borgir og orkuinnviði nágranna sinna.
Markmiðið með þeim árásum var að gera stríðsreksturinn erfiðari fyrir Bandaríkin og Ísrael, bæði efnahagslega og pólitískt séð.
Íranir hafa skotið rúmlega 2.800 skotflaugum og drónum að Furstadæmunum. Ekkert ríki hefur orðið fyrir nærri því jafn umfangsmiklum árásum og er Ísrael þar á meðal.
Herafli furstadæmanna er vel vopnum búinn, þó hann sé tiltölulega fámennur, en umræddar árásir hafa, samkvæmt Wall Street Journal, meðal annars beinst að olíuvinnslu Írana á Lavan-eyju í Persaflóa. Sú árás var gerð snemma í apríl, skömmu áður en Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, tilkynnti vopnahléið sem hangir nú á bláþræði.
Þá svaraði klerkastjórnin fyrir sig með árásum á bæði furstadæmin og Kúveit en aldrei var varpað ljósi á hverjir hefðu framkvæmt árásina.
Samkvæmt WSJ voru Bandaríkjamenn ekki ósáttir við árásina og tóku þeir þátttöku furstadæmanna fagnandi og í einrúmi voru ráðamenn annarra ríkja við Persaflóa hvattir til að taka einnig þátt í árásunum gegn Íran.
Um miðjan mars voru myndir teknar af herþotu yfir Íran sem sérfræðingar töldu hvorki tilheyra Bandaríkjunum né Ísrael og hafa síðan þá verið miklar umræður um þátttöku Furstadæmanna í árásum á Íran.
Myndir hafa einnig náðst af frönskum Mirage-herþotum yfir Íran og kínverskum Wing Loong-drónum en það eru hergögn sem Furstadæmin nota.
Í mars sögðu ísraelskir miðlar frá því að Furstadæmin hefðu gert árás á vatnseymingarstöð í Íran. Þá urðu ráðamenn í Dubai reiðir yfir því sem þeir kölluðu falsfréttir. Formaður þjóðaröryggisráðs Furstadæmanna skrifaði á samfélagsmiðla að fregnirnar væru rangar.
Þegar við gerum eitthvað, höfum við hugrekki til að opinbera það, sagði Rashid Al Nuaimi.
Auk þess að gera árásir á Íran hafa furstadæmin beitt sér gegn Íran innan Sameinuðu þjóðanna, gripið til efnahagslegra aðgerða gegn klerkastjórninni, lokað skólum og klúbbum í Dúbaí sem tengjast klerkastjórninni og neitað Írönum um vegabréfsáritanir, svo eitthvað sé nefnt.
WSJ segir þetta hafa komið nokkuð niður á klerkastjórninni, þar sem Furstadæmin hafi lengi verið eins konar lífilína fyrir Írani til að komast hjá viðskiptaþvingunum og refsiaðgerðum.
Við þessu hefur klerkastjórnin brugðist við með því að saka furstadæmin um að ganga til liðs við Bandaríkin og Ísrael gegn Íran.
Sendiherra Bandaríkjanna í Ísrael sagði í morgun að Ísraelar hefðu sent loftvarnarkerfi og hermenn til að stýra þeim til furstadæmanna. Þar eiga þeir að hjálpa við varnir landsins gegn árásum frá Íran.
Tillögur Írana um forsendur fyrir viðræðum um varanlegan frið eru sagðar fela í sér afléttingu hafnbanns Bandaríkjanna á Hormuz-sundi, afléttingu allra refsiagerða gegn Íran og tryggingu fyrir því að ekki verði gerðar frekari árásir á landið. Þá segir Wall Street Journal tillögurnar fela í sér skammvinnra bann gegn auðgun úrans en Bandaríkjamenn höfðu lagt til og útflutning aðeins hluta birgða Írana af auðguðu úrani.
Svör bárust frá írönskum stjórnvöldum í dag við friðartillögum Bandaríkjamanna. Lítið er vitað um innihald þeirra en Donald Trump Bandaríkjaforseti segir þau vera óboðleg.
Íranski herinn sakar Bandaríkjaher um að hafa brotið gegn samkomulaginu um vopnahlé. Bandaríkjamenn segjast hafa skotið gegn Írönum í sjálfsvörn.
Frakkar eru að senda flugmóðurskipið Charles de Gaulle og fylgiskip þess í átt að Hormússundi. Flotanum var siglt gegnum Súesskurðinn í gær og er honum ætlað að koma að því að tryggja siglingar um sundið á nýjan leik. Forseti Frakklands segir þó að flotinn eigi alls ekki að koma að átökum á svæðinu.