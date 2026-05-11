Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir vopnahléið gegn Íran hanga á bláþræði. Það er eftir að hann lýsti yfir miklum vonbrigðum með svör klerkastjórnarinnar í Íran við tillögum að mögulegum friði.
Íranir svöruðu á föstudaginn tillögum Bandaríkjamanna með eigin tillögum sem féllu ekki í kramið vestanhafs. Þær fela meðal annars í sér að Íranir haldi áfram stjórn Hormússunds, að refsiaðgerðir gegn Íran verði felldar niður og að Bandaríkjamenn láti af hverkví gegn Íran, svo eitthvað sé nefnt.
Klerkastjórnin vildi ekki samþykkja kröfur Bandaríkjamanna um kjarnorkuáætlun ríkisins.
Sjá einnig: Viðræður virðast stranda á kjarnorkumálunum
Í gær sagði Trump að svörin væru gjörsamlega óásættanleg.
Forsetinn svaraði spurningum blaðamanna í Hvíta húsinu í dag. Ein spurningin snerist um vopnahléið og hvort það væri enn til staðar. Trump sagði það standa ótrúlega höllum fæti eftir að hann hefði lesið „ruslið“ sem Íranir hefðu sent.
„Ég kláraði ekki einu sinni að lesa það,“ sagði Trump um svör Írana. „Ég vildi ekki sóa tíma mínum.“
Trump, sem var umkringdur læknum, sagði vopnahléið „í öndunarvél“ og að læknir myndi segja litlar sem engar líkur væru á því að það myndi lifa af.
Q: Does the ceasefire remain in place?TRUMP: It's unbelievably weak. After reading that piece of garbage they sent us, the ceasefire is on life support pic.twitter.com/RDgr6OdFcz— Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026
Q: Does the ceasefire remain in place?TRUMP: It's unbelievably weak. After reading that piece of garbage they sent us, the ceasefire is on life support pic.twitter.com/RDgr6OdFcz
Trump hélt því fram að klerkastjórnin hefði lofað sér því að Bandaríkjamönnum yrði leyft að sækja úran sem Íranir hafa auðgað verulega umfram það sem þarf til að knýja kjarnorkuver. Það loforð hafi verið svikið með nýjustu svörum Írana.
Hann sagðist einnig vilja að Íranir útilokkuðu að koma upp kjarnorkuvopnum um „mjög langt skeið“. Þar að auki hefðu þeir samþykkt nokkur smávægileg atriði en hefðu nú gengið á bak orða sinna.
„Þeir samþykkja við okkur en taka það svo til baka.“
Íranir hafa ekki lýst því yfir opinberlega að þeir hafi samþykkt að láta auðgað úran þeirra af hendi. Vitað er að fyrir nokkrum árum var um að ræða tæplega hálft tonn af mikið auðguðu úrani. Hvar það er núna liggur ekki fyrir en líklegt þykir að það sé í einhverjum af þremur kjarnorkurannsóknarstöðvum sem Bandaríkjamenn sprengdu síðasta sumar.
Íranir hafa lokað Hormússundi frá því Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran fyrir tæpum tveimur og hálfum mánuði. Með árásum á flutningaskip og hótunum um árásir hafa siglingar gegnum sundið nánast alfarið verið stöðvaðar en við hefðbundnar kringumstæður fer um fimmtungur af olíu heimsins um sundið, auk annarra mikilvægra afurða og aðfanga.
Átökin hafa haft mikil efnahagsleg áhrif víða um heim en sérfræðingar segja þau hvað mest í Asíu en mestöll olía sem seld er frá Persaflóa er seld þangað.