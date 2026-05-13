Maður vopnaður hálfsjálfvirkum riffli skaut af handahófi á bíla á meðan hann gekk eftir fjölförnum vegi í Cambridge, sem er nærri Boston í Bandaríkjunum, í gær. Maðurinn skaut á fjölda bíla og þar á meðal einn lögreglubíl og er hann sagður hafa hleypt af meira en sextíu skotum.
Hann banaði þó engum en særði tvo, áður en hann var skotinn þegar lögregluþjónn og uppgjafarhermaður sem var á vettvangi skutu á manninn.
Byssumaðurinn heitir Tyler Brown og er 46 ára gamall. Hann verður ákærður fyrir ýmis brot vegna skothríðarinnar en samkvæmt AP fréttaveitunni hafði honum nýverið verið sleppt af geðdeild.
Um klukkustund áður en hann hóf skothríðina ræddi Brown við reynslulausnarfulltrúa sinn gegnum fjarfundarbúnað. Honum hafði verið sleppt á reynslulausn eftir að hafa verið sakfelldur fyrir morðtilraun, brot á vopnalögum og aðra glæpi. Honum var sleppt síðasta föstudag.
Árið 2020 var Brown handtekinn fyrir að skjóta á lögregluþjóna í Boston. Þá kröfðust saksóknarar þess að hann myndi sitja inni í að minnsta kosti tíu ár. Bentu þeir á alvarleika glæpa hans og það að hann var þá á skilorði fyrir líkamsárás og fyrir að ógna vitni í öðru máli.
Dómari dæmdi Brown þó í fimm til sex ára fangelsi, mínus þá átján mánuði sem hann hafði setið í gæsluvarðhaldi, og þriggja ára á skilorði. Dómurinn var mjög umdeildur á sínum tíma og lýstu embættismenn í Boston yfir áhyggjum vegna þess að ekki væri verið að refsa ofbeldismönnum nægilega.
Á fundinum með reynslulausnarfulltrúanum sat hann með byssuna í höndunum og sagðist vera byrjaður í neyslu aftur. Þá sagðist hann vilja svipta sig lífi.
Fulltrúinn hringdi á lögregluna.
Myndband af því þegar Brown var handtekinn má sjá í spilaranum hér að neðan. Á myndbandinu sést þegar hann er særður og hvernig hann skýtur til baka, þar til skotin í byssunni klárast.
Rachael Saveriano er ein þeirra sem Brown skaut á. Hún sagði blaðamönnum Boston Globe (áskriftarvefur) að hún hefði setið föst í bíl sínum og Brown hefði nálgast hana þegar áðurnefndur uppgjafarhermaður kom og bjargaði henni. Sá er sagður vera fyrrverandi landgönguliði.
Saveriano segir landgönguliðann hafa dregið hana út úr bílnum og sagt henni að hlaupa. Hún sá hann skjóta í átt að Brown þegar hún hljóp af stað.
„Hann er ótrúleg hetja. Hann var svo rólegur og hikaði ekki.“
Landgönguliðinn sagði rannsakendum að hann hefði verið á ferðinni þegar hann heyrði skothríð. Hann þjálfaði áður aðra hermenn í skotfimi og var með skammbyssu í öryggisskáp í bíl sínum. Hann segist hafa skotið átta skotum í átt að Brown.
Ekki liggur fyrir hvort landgönguliðinn eða lögregluþjónn hæfði Brown, né hve alvarlega hann var særður.