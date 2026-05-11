Skaut tvo til bana og særði sex með Kalishnikov-riffli

Minnst tveir eru látnir og sex særðir eftir að maður hóf skothríð úr Kalashnikov-riffli í Nice í Frakklandi í dag. Árásin er talin tengjast uppgjöri í undirheimum borgarinnar og innflutningi fíkniefna en nokkrar skotárásir hafa verið gerðar í borginni á undanförnum dögum.
Áður hafði einn látið lífið.
Éric Ciotti, borgarstjóri Nice, skrifaði um árásina á samfélagsmiðla í dag þar sem hann sagði að Frakkland gæti ekki tapað stríðinu við glæpasamtök sem flytja fíkniefni þangað og kallaði eftir aðgerðum.
Samkvæmt frétt Le Parisien var árásarmanninum keyrt á vettvang en hann nálgaðist skotmörk sín þó á rafmagnshlaupahjóli, hóf skothríðina og fór svo á brott á hlaupahjólinu. Ökumaður bílsins tók hann þó fljótt upp í.
Hinir látnu eru sagðir hafa verið 23 ára og 57 ára.
Laurent Hottiaux, ríkisstjóri Alpes-Maritimes í suðurhluta Frakklands, sagði frá því í gær að hann hefði óskað eftir liðsauka fyrir lögregluna í Nice. Það væri liður í því að tryggja öryggi aftur í borginni.
Auk árása undanfarinnar daga hafa margar skotárásir og annarskonar árásir verið gerðar í Moulins-hverfi Nice, þar sem árásin var gerð í dag, á undanförnum árum. Í október skutu menn úr bíl og að virðist af handahófi á fólk á opnu torgi. Þá dóu tveir menn sem ekki er talið að tengist fíkniefnasmygli á nokkurn hátt.
Í júlí 2024 dóu sjö miðlimir einnar fjölskyldu, þar á meðal þrjú börn og táningur, þegar kveikt var í annarri íbúð í fjölbýlishúsi sem þau bjuggu í.