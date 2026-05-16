Innan ríkisstjórnar Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, er til skoðunar að mynda sérstakan sjóð. Hann á að nota til að greiða pólitískum bandamönnum forsetans skaðabætur vegna rannsókna á meintum glæpum sem þeir stóðu frammi fyrir í tíð ríkisstjórnar Joes Biden. Í flestum tilfellum sneru þessar rannsóknir að tilraunum Trumps og bandamanna hans til að snúa úrslitum forsetakosninganna 2020.
Líklegt þykir að fólk sem réðst á þinghúsið í janúar 2021, til að koma í veg fyrir að Joe Biden tæki við embætti forseta, myndi fá skaðabætur úr sjóðnum. Trump náðaði alla sem að árásinni komu.
Til stendur að setja tæplega 1,8 milljarða dala í þennan sjóð en það samsvarar um 223 milljörðum króna. Engin lokaákvörðun hefur verið tekin um sjóðinn en samkvæmt heimildarmönnum New York Times er hugmyndin vinsæl innan dómsmálaráðuneytisins og Hvíta hússins.
ABC News hefur einnig heimildir fyrir því að til standi að mynda þennan sjóð, samhliða „Sannleiks- og réttlætisnefnd“ sem stofna á til að deila peningum úr sjóðnum.
Sjóðurinn á að byggja á því hvernig ríkisstjórn Baracks Obama myndaði sérstakan sjóð til að greiða bændum af frumbyggjaættum skaðabætur vegna þess að þeim hafði í áratugi verið meinaður aðgangur að alríkisstyrkjum sem aðrir hvítir bændur fengu. Sá sjóður þurfti ekki samþykkt þingsins, sem á að fara með fjárvald vestanhafs, og mun sjóður Trumps því ekki heldur þurfa slíkt samþykki.
Sjóði þessum er meðal annars ætlað að binda enda á lögsókn Trumps sjálfs gegn Skattinum í Bandaríkjunum vegna þess að skattskýrslum hans var lekið til fjölmiðla á árum áður. Í því máli fer Trump fram á tíu milljarða dala í skaðabætur, frá ríkisstjórninni sem hann leiðir. Hann hefur einnig talað um að hann vilji skaðabætur vegna Rússarannsóknarinnar svokölluðu.
Önnur leið til að binda enda á lögsókn Trumps gegn Skattinum, sem sögð er hafa verið til umræðu innan dómsmálaráðuneytisins, er að Skatturinn láti af rannsóknum í garð Trumps og fyrirtækja hans. Slíkar rannsóknir munu hafa staðið yfir um nokkuð skeið.
Dómsmálaráðuneytinu, sem ætti að verjast lögsókn Trumps gegn Skattinum og sérfræðingar segja að byggi á verulega veikum grunni, er stýrt af Todd Blanche, fyrrverandi einkalögmanni Trumps. Hann tók við af Pam Bondi en hefur ekki verið staðfestur af öldungadeildinni.
Lögmenn innan ráðuneytisins eru sagðir telja að Trump hafi rétt á því að höfða mál gegn Skattinum sem bandarískur ríkisborgari og að ekki sé um hagsmunaárekstur að ræða, þó hann sé forseti Bandaríkjanna og hafi þar með yfirstjórn yfir bæði Skattinum og dómsmálaráðuneytinu.
Undir stjórn þeirra Bondis og Blanches hafa saksóknarar á vegum ráðuneytisins höfðað fjölda mála gegn pólitískum andstæðingum Trumps og oft á mjög takmörkuðum sönnunargögnum. Mörgum þeirra mála hefur verið vísað frá af dómurum vegna skorts á sönnunargögnum eða sökum þess að málin þykja pólitísk í eðli sínu.
