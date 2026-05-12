Barnaníðingur frá Ung­verja­landi hand­tekinn á Tenerife

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Maðurinn var dæmdur fyrir alvarleg kynferðisbrot gegn barni. Europol

Barnaníðingur sem var eftirlýstur í Ungverjalandi hefur verið handtekinn á Spáni, eftir að ábendingar bárust í gegnum vefsíðu þar sem auglýst er eftir þeim einstaklingum sem löggæsluyfirvöld í Evrópu hafa einna mestan áhuga á að hafa uppi á.

Maðurinn, sem er 37 ára, var handtekinn á Tenerife þann 7. maí síðastliðinn. Hann var dæmdur í átta ára fangelsi í Búdapest fyrir alvarleg kynferðisbrot gegn barni en virðist hafa flúið land áður en til afplánunar kom. 

Níðingurinn var eftirlýstur í Ungverjalandi og rataði inn á áðurnefnda vefsíðu Europol

Aðeins þremur dögum síðar hafði hann verið handtekinn, þökk sé ábendingum frá almenningi sem bárust í gegnum síðuna. Einn þeirra sem sendi inn ábendingu gat bent á staðinn þar sem maðurinn hélt til.

Í tilkynningu frá Europol segir meðal annars að málið sé til marks um mikilvægi vefsíðunnar og að jafnvel lítilvægustu vísbendingar geti hjálpað yfirvöldum að ná hættulegum brotamönnum.

