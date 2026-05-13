Frönsk kona sem var um borð í hollenska skemmtiferðaskipinu Hondius er sögð lífshættulega veik og í gervilunga á sjúkrahúsi í París. Ellefu manns eru taldir hafa smitast í hópsýkingunni til þessa.
Faraldsfræðingur við franska sjúkrahúsið segir að konan sé með hættulegt afbrigði veirunnar sem leggist á lungu og hjarta. Hún fær meðferð með svonefndu gervilunga, tæki sem blóði sjúklings er dælt í gegnum þar sem það er mettað súrefni og koltvísýringur fjarlægður áður en því er dælt aftur í líkamann.
Greint hefur verið frá ellefu tilfellum hantaveirusmits í hópsýkingunni sem tengist hollenska skipinu en níu þeirra hafa verið staðfest, að sögn AP-fréttastofunnar. Allir þeir sem hafa smitast til þessa eru farþegar og áhöfn skipsins samkvæmt upplýsingum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO).
Þrír eru þegar látnir, þar á meðal hollensk hjón sem veiktust fyrst af veirunni um borð í skipinu.
Tedros Ghebreyesus, framkvæmdastjóri WHO, segir ekkert benda til þess að stærri faraldur sé í uppsiglingu. Aðstæður gætu þó breyst og fleiri smit uppgötvast þar sem meðgöngutími veirunnar sé langur.
Hvorki er til meðferð né bóluefni gegn hantaveiru en WHO segir að hægt sé að bæta lífslíkur smitaðra umtalsvert með því að greina smit og hefja meðferð snemma.
Upptök hópsýkingarinnar eru enn ókunn. Argentínsk stjórnvöld tilkynntu í gær að þau ætluðu að senda hóp sérfræðinga til þess að rannsaka tilgátur um að farþegar skipsins kunni að hafa smitast af veirunni af nagdýrum á vinsælum fuglaskoðunarstað við borgina Ushuaia, nærri syðsta odda Suður-Ameríku, þaðan sem Hondius lagði upp.
Yfirvöld í ferðamannabænum Ushuaia á syðsta odda Suður-Ameríku þræta fyrir að hópsýking hantaveiru eigi upptök sín í borginni. Argentínskir sérfræðingar telja mögulegt að veiran hafi borist í ferðamenn á vinsælum fuglaskoðunarstað í Ushuaia.