Kviðdómendur í nauðgunarmáli gegn Harvey Weinstein, í máli þar sem hann hefur verið ákærður fyrir að nauðga Jessicu Mann árið 2013, segjast ekki geta náð saman um niðurstöðu í málinu. Því gæti þurft að rétta aftur yfir Weinstein en það yrði í fjórða sinn í sama málinu.
Weinstein hafði áður verið sakfelldur fyrir að nauðga Mann en þeirri sakfellingu var snúið af áfrýjunardómstól árið 2020. Önnur réttarhöld fóru fram í fyrra og komust kviðdómendur ekki að niðurstöðu. Þau réttarhöld sem standa nú yfir eru þau þriðju um það hvort Weinstein hafi nauðgað Mann á hótelherbergi í New York árið 2013.
Dómarinn í málinu, sem er flutt í New York, sagði lögmönnum Weinsteins og saksóknurum í dag að kviðdómendur ættu í basli. Hann sagði þeim að halda áfram að ræða málið en ef þeim tækist ekki að ná saman um niðurstöðu sagði hann að rétta þyrfti aftur í málinu og þá fyrir framan aðra kviðdómendur.
Þessi þriðju réttarhöld stóðu yfir í tæpar þrjár vikur. Mann bar vitni yfir fimm daga tímabil en Weinstein gerði það ekki.
Weinstein, sem er 74 ára gamall, var í dómsal í gær en þá fann hann verki fyrir brjósti. Hann hefur átt við heilbrigðisvanda að glíma um nokkurra ára skeið. Hann greindist til að mynda með krabbamein árið 2024.
Mann segist hafa viljandi haft mök við Weinstein á árum áður en hann hafi nauðgað henni á áðurnefndu hótelherbergi í mars 2013. Weinstein hefur neitað því að hafa nauðgað Mann, eins og öllum öðrum málunum gegn honum.
Verjendur hans hafa meðal annars vísað til þess að Mann hélt áfram að hitta Weinstein eftir hina meintu nauðgun. Mann segir hins vegar að viðhorf hennar gagnvart mökunum hafi breyst eftir árið 2017, þegar ásakanirnar gegn Weinstein byrjuðu að líta dagsins ljós og hrintu #MeToo hreyfingunni af stað.
Weinstein hefur áður verið sakfelldur fyrir kynferðisbrot og þar á meðal nauðgun í bæði New York og Kaliforníu.
