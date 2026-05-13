Hafa lofað Pútín að ná Donbas í sumar

Ráðamenn í bæði Rússlandi og í Úkraínu telja litlar líkur á því að hægt verði að undurlífga viðræðurnar þar sem Bandaríkjamenn hafa reynt að miðla málum þeirra á milli, jafnvel þegar stríði Bandaríkjanna gegn Íran lýkur. Vladimír Pútín, forseti Rússlands, er sagður staðráðinn í að leggja undir sig meira landsvæði í Úkraínu og þá sérstaklega Donbas-svæðið svokallaða.
Æðstu herforingjar Rússlands eru sagðir hafa sannfært Vladimír Pútín, forseta Rússlands, um að þeir geti náð stjórn á öllu Donbas (Lúhansk og Dónetsk) fyrir næsta haust. Í kjölfarið vill Pútín taka meira landsvæði í Úkraínu og hækka verðmiðann fyrir mögulegt vopnahlé.
Embættismenn í Kænugarði telja aftur á móti að þeir séu ekki jafn viðkvæmir gagnvart þrýstingi frá Bandaríkjunum og áður um að gera slæman friðarsamning við Rússa. Þeir líta sérstaklega til þess að Rússum vegni lítið sem ekkert á víglínunni og að dróna- og eldflaugaárásir Úkraínumanna valdi sífellt meiri usla bakvið víglínuna og djúpt í Rússlandi.
Þetta hafa blaðamenn Financial Times (áskriftarvefur) eftir heimildarmönnum sínum í báðum ríkjum, sem sagðir eru þekkja til þankagangs leiðtoga ríkjanna.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði nýverið að samkomulag gæti verið nærri en í Rússlandi og Úkraínu segjast embættismenn sjá lítinn tilgang í viðræðunum sem Steve Witkoff, vinur Trumps, og Jared Kushner, tengdasonur forsetans, hafa leitt.
Úkraínumenn segja viðræðurnar hafa strandað strax í febrúar og segjast pirraðir í garð Bandaríkjamanna vegna þess að Trump hafi lítið sem ekkert gert til að auka þrýstinginn á Pútín til að fá hann til að láta eitthvað af kröfum sínum í garð Úkraínumanna.
Einn heimildarmaður FT sagði Bandaríkjamenn ekkert hafa fengið frá Rússum.
NEW: Russia and Ukraine believe there is little hope for US-brokered peace talks even after the war with Iran ends.Putin’s aim is to capture more Ukrainian territory by force. He intends to expand his demands further still once Russia seizes the Donbas.https://t.co/IP2KiaJ2T6— max seddon (@maxseddon) May 13, 2026
NEW: Russia and Ukraine believe there is little hope for US-brokered peace talks even after the war with Iran ends.Putin’s aim is to capture more Ukrainian territory by force. He intends to expand his demands further still once Russia seizes the Donbas.https://t.co/IP2KiaJ2T6
Ráðamenn í Rússlandi hafa ítrekað sagt að frekari viðræður séu tilgangslausar, fyrr en Úkraínumenn hörfi frá Donbas. Dmitrí Peskóv, talsmaður Pútins, sagði þó á dögunum að Pútín væri tilbúinn til að hitta Vólódímír Selenskí, forseta Úkraínu, í Moskvu.
Í morgun sagði Peskóv svo að Rússar myndu ekki samþykkja vopnahlé eða viðræður fyrr en Úkraínumenn hafa hörfað frá Donbas.
Á kortinu hér að neðan má sjá grófa mynd af stöðunni í Úkraínu, eins og hún var í febrúar þegar fjögur ár voru liðin frá því að innrásin hófst. Einnig má sjá muninn á milli ára. Þá má sjá hvar Donbas-svæðið er og Dónetsk- og Lúhansk-héruð.
Ráðamenn í Úkraínu hafa ekki viljað yfirgefa þetta svæði. Þeir telja það geta reynst stökkpallur fyrir Rússa til að sækja fram lengra inn í Úkraínu geri þeir aðra innrás seinna meir. Þar að auki eru Úkraínumenn sannfærðir um að Rússar hafi ekki burði til að hernema svæðið nema yfir langan tíma og með gífurlegum fórnarkostnaði.
Rússar hafa þess í stað reynt að fá Bandaríkjamenn til að þrýsta á Úkraínumenn til að gefa landsvæðið eftir.
Úkraínumenn telja að ef Rússum tækist að leggja undir sig Donbas-svæðið, eða þvinga Úkraínumenn til að hörfa þaðan, myndu kröfur Pútíns eingöngu aukast. Hann myndi þá byrja að krefjast þess að Úkraínumenn hörfi frá bæði Kherson og Sapórisjía í suðurhluta Úkraínu.
Þeim héruðum er að miklu leyti stjórnað af Úkraínumönnum en Pútín hefur gert breytingar á stjórnarskrá Rússlands sem segja til um að þau tilheyri Rússlandi, eins og Lúhansk, Kherson og Krímskagi.
Tveir heimildarmenn FT segja heildarmarkmið Pútíns vera að stjórna mun stærri hluta af Úkraínu. Hann vilji enn hernema bæði Kænugarð og Odessa við stendur Svartahafsins.
„Þeir eru að segja honum að Úkraínumenn eigi í basli. Að varnirnar séu að hruni komnar og þeir séu uppiskroppa með fólk,“ sagði einn þeirra.
Rússar gerðu í morgun umfangsmiklar árásir á borgiri í vesturhluta Úkraínu.
Ukraine's military intelligence says Russia is currently conducting a combined air attack: "targets are critical infrastructure and life support facilities of large cities... energy sector, military-industrial complex enterprises, government buildings."https://t.co/x7hZhoxaZB https://t.co/9DDGKHcp76— Mike Eckel (@Mike_Eckel) May 13, 2026
Ukraine's military intelligence says Russia is currently conducting a combined air attack: "targets are critical infrastructure and life support facilities of large cities... energy sector, military-industrial complex enterprises, government buildings."https://t.co/x7hZhoxaZB https://t.co/9DDGKHcp76
Háttsettur þýskur erindreki sagði FT að Rússar hefðu ekkert látið af hámarkskröfum sínum og væru enn að reyna að ná fram markmiðum sínum á víglínunni.
Í ræðu sem hann hélt um síðustu helgi sagði Pútin að rússneskir hermenn myndu brátt sigra úkraínska herinn. Rússar hafa þó mjög lítið sótt fram á undanförnum vikum og telja sérfræðingar sem vakta átökin að mannfall meðal Rússa hafi aukist.
Þá hefur umfang árása Úkraínu bakvið víglínuna aukist töluvert. Bæði hvað varðar langdrægar árásir sem beinst hafa að olíuframleiðsluinnviðum og hergagnaframleiðslu í Rússlandi og meðaldrægar árásir sem beinst hafa gegn birgðaneti rússneska hersins, loftvörnum og öðru.
Úkraínumenn segja þessar árásir hafa dregið úr aðgengi rússneskra hermanna að sjálfsprengidrónum og skotfærum og hafa gert þeim erfiðara að flytja hermann á víglínuna og af henni.