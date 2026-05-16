Bíl ekið á hóp manna í Modena

Fjöldi manna slasaðist eftir að bíl var ekið inn í hóp manna í miðborg Modena á Ítalíu í dag.
AP greinir frá því að átta hafi slasast og þar af fjórir alvarlega. Ökumaður bílsins á að hafa reynt að leggjast á flótta og reynt að stinga mann sem reyndi að stöðva hann með eggvopni.
Atvikið átti sér stað um klukkan 16:30 að staðartíma. Lögregla hefur handtekið manninn og er rannsókn hafin á ástæðum árásarinnar.
Mikill fjöldi fólks varð vitni að árásinni og hafa sjónarvottar lýst því hvernig ökumaðurinn breytti skyndilega stefnu bílsins, gaf í og ók upp á gangstétt. Annar sjónarvottur segir að bílnum hafi verið ekið á að lágmarki 100 kílómetra hraða, þó að þetta hafi ekki fengist staðfest hjá lögreglu.
Borgarstjóri Modena, Massimo Mezzetti, segist vera í áfalli vegna málsins. Um mjög alvarlegan atburð sé að ræða.