Bíl ekið á hóp manna í Modena

Atli Ísleifsson skrifar
Lögregla í Modena hefur girt af svæði í miðborg Modena.
Fjöldi manna slasaðist eftir að bíl var ekið inn í hóp manna í miðborg Modena á Ítalíu í dag.

AP greinir frá því að átta hafi slasast og þar af fjórir alvarlega. Ökumaður bílsins á að hafa reynt að leggjast á flótta og reynt að stinga mann sem reyndi að stöðva hann með eggvopni.

Atvikið átti sér stað um klukkan 16:30 að staðartíma. Lögregla hefur handtekið manninn og er rannsókn hafin á ástæðum árásarinnar.

Mikill fjöldi fólks varð vitni að árásinni og hafa sjónarvottar lýst því hvernig ökumaðurinn breytti skyndilega stefnu bílsins, gaf í og ók upp á gangstétt. Annar sjónarvottur segir að bílnum hafi verið ekið á að lágmarki 100 kílómetra hraða, þó að þetta hafi ekki fengist staðfest hjá lögreglu.

Borgarstjóri Modena, Massimo Mezzetti, segist vera í áfalli vegna málsins. Um mjög alvarlegan atburð sé að ræða.

Frá vettvangi í Modena fyrr í dag. AP
