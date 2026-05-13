Hæstiréttur Suður-Karólínu hefur fellt úr gildi dóm gegn Alex Murdaugh, sem var árið 2023 dæmdur fyrir að myrða eiginkonu sína og son. Líklega verður réttað yfir honum aftur vegna morðanna en Murdaugh, sem er 57 ára gamall, mun þó líklega ekki sleppa úr fangelsi, þar sem hann hefur verið dæmdur fyrir önnur brot eins og umfangsmikinn fjárdrátt.
Murdaugh játaði fjárdráttinn en hefur ávallt haldið því fram að hann hafi ekki framið morðin.
Úrskurðurinn felur ekki sjálfkrafa í sér að önnur réttarhöld fari fram en saksóknarar hafa þegar lýst því yfir að þeir muni fara fram á það.
Sjá einnig: Murdaugh dæmdur í fangelsi í þriðja sinn
Morðmál Murdaugh hefur vakið mikla athygli á heimsvísu á undanförnum árum. Eiginkona og sonur Alex Murdaugh, Maggie Murdaugh, 52 ára, og Paul, 22 ára, voru skotin til bana þann 7. júní 2021, nærri hundabúrum á stórri landareign fjölskyldunnar í Suður-Kaliforníu.
Alex Murdaugh hafði samband við Neyðarlínuna umrætt kvöld og sagðist þá hafa komið að þeim látnum eftir um klukkustundar heimsókn til móður sinnar sem var með elliglöp.
Rannsókn leiddi síðar í ljós að Maggie hafði verið skotin fjórum eða fimm sinnum með riffli en Paul var skotinn tvisvar með haglabyssu og með misstórum höglum. Enginn var handtekinn vegna málsins í rúmt ár en Murdaugh var að lokum ákærður fyrir morðin í júlí 2022.
Morðvopnin fundust aldrei en tuttugu mánuðum eftir morðin kom í ljós að Murdaugh hafði logið um hvar hann hefði verið. Myndband sem fannst á síma sonar hans sýndi að hann var á staðnum þar sem morðin voru framin, fimm mínútum áður en talið er að þau hafi verið framin.
Málflutningurinn gegn Murdaugh byggði að miklu leyti á því, þar sem lítið sem ekkert var um önnur sönnunargögn.
Málið hefur lengi verið mikið milli tannanna á fólki, bækur hafa verið skrifaðar og fjallað hefur verið um það í fjölda hlaðvarpa. Þá hafa einnig verið gerðar heimildarmyndir um það en ein var sýnd á Netflix. Myndin snýr einnig að atviki frá 2019 þegar Paul Murdaugh varð valdur að bátaslysi þar sem ung kona, farþegi í bátnum, dó.
Í úrskurði hæstaréttar segir að dómritarinn í málinu gegn Murdaugh hafi haft óeðlilega mikil áhrif á málið með því að segja kviðdómendum að hann væri ótrúverðugur. Þá segja dómarar hæstaréttar að dómarinn í morðmálinu hafi gengið of langt í því að leyfa sönnunargögnum tengdum fjárdrætti hans að spila of stóra rullu í morðmálinu.
Áhugasamir geta fundið úrskurðinn hér.
Dómritarinn heitir Becky Hill en hún hafði það hlutverk að halda utan um sönnunargögn í málinu og kviðdómendur. Hún er sögð hafa haft of mikil áhrif á kviðdómendur, meðal annars til að reyna að auka sölu bókar sem hún skrifaði um morðmálið.
Bókin heitir „Behind the doors of justice: The Murdaugh murders“ eða „Bakvið dyr réttlætisins: Murdaugh morðin“. Bókin var tekin úr sölu eftir að Hill var sökuð um ritstuld.
Hún var þar að auki sakfelld fyrir að ljúga að öðrum dómara um hvað hún sagði við kviðdómendur á sínum tíma.
Í úrskurði sínum hrósa dómarar hæstaréttar bæði saksóknurunum og verjendum Murdaugh og varpa allri sökinni á því að dómurinn hafi verið felldur úr gildi á herðar Hill.