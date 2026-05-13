Úkraínskir drónaflugmenn „rústuðu“ Svíum

Svíar og önnur aðildarríki Atlantshafsbandalagsins tóku nýverið á móti úkraínskum drónaflugmönnum á æfingu á Gotlandi. Þar áttu úkraínsku hermennirnir að kynna Svía og aðra fyrir drónahernaði. Úkraínumennirnir stóðu sig svo vel að Svíarnir stöðvuðu æfinguna þrisvar sinnum til að hugsa sinn gang og reyna að breyta aðferðum sínum.
Æfingunni hefur verið tekið sem alvarlegri viðvörun til herja NATO um að taka upp notkun sjálfsprengidróna og þróa leiðir til að verjast þeim.
Blaðamenn AP fréttaveitunnar fengu að fylgjast með æfingunni en hún snerist um það að ótilgreint ríki væri að safna hermönnum nærri landamærum NATO í austri.
Gotland stóð frammi fyrir rafmagnsleysi og matvælaskorti vegna skemmdarverka og þurftu sveitir NATO að verja eyjuna gegn Úkraínumönnum, sem léku hina ótilgreindu þjóð.
AP fréttaveitan segir úkraínsku hermennina hafa rústað sænsku hermönnunum á æfingunni.
Einn 24 ára úkraínskur hermaður sagði Svíana hafa stöðvað æfinguna þrisvar sinnum til að reyna að breyta til að sjá hvort þeim gæti gengið betur gegn drónum Úkraínumanna. Hermaðurinn sagði að ef æfingin hefði verið raunveruleg hefðu allir Svíarnir fallið.
Annar úkraínskur hermaður sagði sænsku hermennina góða en þeir þyrftu að girða sig í brók varðandi dróna. Stjórnendur þeirra þyrftu að skilja drónahernað betur og aðlagast honum.
Það væri erfitt fyrir fólk að skilja þennan hernað án þess að hafa tekið beinan þátt í honum.
AP hefur eftir Michael Claesson, æðsta herforingja Svíþjóðar, að Vesturlönd þurfi að læra hratt hvernig hægt sé að beita sjálfsprengidrónum og sömuleiðis verjast þeim. Besta leiðin til þess væri að hlusta á Úkraínumenn.
Hér að neðan má sjá samansafn af myndefni frá Gotlandi og þar á meðal eru nokkur stutt viðtöl við menn sem tóku þátt í æfingunni.
Curtis King, bandarískur herforingi sem tók þátt í æfingunni, sagði að úkraínsku hermennirnir hefðu sýnt hermönnum NATO að þeir þyrftu að leggja áherslu á aðferðir til að komast hjá því að vera séðir af drónum og ef það klikkar, hvernig þeir geti varist þeim. Þá sé einnig ljóst að Vesturlönd þurfi að auka getu sína til að finna langdræga sjálfsprengidróna úr fjarska.
Slíka getu þurfi sérstaklega í austurhluta Evrópu.
Gotland varð fyrir valinu fyrir æfinguna því eyjan er gífurlega mikilvæg þegar kemur að stjórn Eystrasaltshafs og er staðsett ekki langt frá Kaliningrad. Eystrasaltið má kalla einskonar fjárhagslega líflínu Rússa þar sem skuggaflotinn svokallaði flytur olíu og jarðgas þaðan sem er selt til að fjármagna stríðsrekstur Rússa í Úkraínu.
Claesson segir það raunhæfa sviðsmynd að Vladimír Pútín, forseti Rússlands, gæti í framtíðinni látið reyna á samheldni innan NATO með árásum eða fjölþátta ógnum á Gotlandi.