Hilmar Gunnarsson oddviti Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ var himinlifandi þegar fréttamaður Sýnar bar honum tíðindi af fylgisaukningu flokksins í beinni útsendingu. Flokkurinn er með 42,5 prósent fylgi og meirihlutinn fallinn miðað við fyrstu tölur.
„Ég bara sá varla tölurnar,“ sagði Hilmar við Tómas Arnar Þorláksson fréttamann sem hitti á hann í kosningapartýi flokksins auk Jönu Katrínar Knútsdóttir sem er í öðru sæti á lista flokksins.
„Þetta er geggjað. Flokkurinn var í 27 síðast, hvað sagðiru, 42? Það er geðveikt! Ég þarf að sjá þetta betur,“ sagði Hilmar himinlifandi yfir tíðindunum. Jana tók undir, fimm bæjarfulltrúar sé sigur. Hilmar tekur undir.
Hvað er að skila þessum árangri?
„Við erum bara að uppskera. Uppskeruhátíð í kvöld. Fullt af fólki að leggja hönd á plóg. Sérð þetta fólk hérna, þetta er sturlun.“
Þið hafið verið í minnihluta, væntanlega vongóð um að verða í meirihluta?
„Heldur betur. Þú sérð þetta fylgi. Það er krafa um það.“