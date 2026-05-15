Finnsk yfirvöld segja að engir flökkudrónar hafi fundist eftir að almannavarnatilkynning var gefin út til íbúa Helsinki í nótt um að halda kyrru fyrir innandyra. Forsætisráðherrann segir viðbrögð yfirvalda ekki hafa verið ýkt miðað við tilefnið.
Íbúum í Uusimaa-héraði sem Helsinki tilheyrir fengu tilkynningu frá almannavörnum í nótt þar sem þeim var ráðlagt að halda kyrru fyrir. Þá var flugumferð um Vantaa-flugvöll stöðvuð tímabundið.
Litlar upplýsingar voru veittar um tilefni tilkynningarinnar á fréttamannafundi Petteri Orpo forsætisráðherra í morgun.
Þar kom fram að engir drónar hefðu fundist. Nokkur dæmi eru um að úkraínskir drónar hafi villst inn í lofthelgi nágrannaríkja að undanförnu, þar á meðal Finnlands.
Finnsku embættismennirnir vildu ekki staðfesta að mögulegir flökkudrónar væru úkraínskir en sögðu að bandalagsríki hefðu varað stjórnvöld við að drónir með miklu magni sprengiefnis væri um 500 kílómetra frá Finnlandi og gæti vafrað inn í loftrými þess.
Sérfræðingur sem finnska ríkisútvarpið ræddi við telur það benda til þess að viðvörunin hafi annað hvort komið frá Úkraínu eða Atlantshafsbandalaginu.
Rússar segjast hafa skotið niður á fjórða hundrað úkraínskra dróna víðsvegar yfir Rússlandi í nótt. Finnland og Rússland deila rúmlega 1.300 kílómetra löngum landamærum.
Orpo varði ákvörðunina um að senda viðvörunina út í nótt.
Ef það er klár hættu á að dróni búinn vopnum gæti farinn inn í þéttbýlasta hluta Finnlands þá held ég að það teljist ekki ýkt viðbrögð að auka viðbúnað,“ sagði Orpo við blaðamenn.
Timo Herranen, yfirmaður flughersins, sagði tilefni hafa verið til að ætla að mikil hætta væri á að stórir drónar búnir sprengjum gætu ratað inn í finnska lofthelgi.
Orpo sagði ennfremur að áfram yrði hætta á að drónar gætu ratað inn í finnska lofthelgi svo lengi sem stríðið í Úkraínu héldi áfram.