Wes Streeting, fráfarandi heilbrigðisráðherra Bretlands, segist munu sækjast eftir því að verða næsti formaður Verkamannaflokksins ef til formannskjörs kemur. Hann vill að Bretar gangi aftur í Evrópusabandið.
Streeting sagði af sér á dögunum og hefur kallað eftir því að forsætisráðherrann Keir Starmer víki, eftir afhroð Verkamannaflokksins í kosningum á dögunum. Flokkurinn tapaði um 1.400 sætum á landsvísu.
Skömmu eftir að úrslit kosninganna lágu fyrir fór orðrómur á flug þess efnis að Streeting myndi skora Starmer á hólm en til þess þarf hann stuðning 81 þingmanns. Andy Burnham, borgarstjóri Manchester, er einnig sagður ásælast formannsstólinn en til þess að eiga möguleika þarf hann fyrst að komast á þing.
Josh Simons, þingmaður Verkamannaflokksins fyrir Makerfield, greindi frá því í síðustu viku að hann myndi segja af sér til að greiða leiði fyrir Burnham en Burnham mun þurfa að keppa um sætið við frambjóðanda Reform í kjördæminu.
Burnham er almennt talinn myndu hreppa hnossið í mögulegu formannskjöri.
Streeting sagði á ráðstefnu hugveitunnar Progress á laugardag að hann vildi sjá Breta ganga aftur í Evrópusambandið. Hann gagnrýndi Starmer fyrir að kæfa skapandi hugsun innan ríkisstjórnarinnar og stjórnkerfisins og sagði skort hafa á framtíðarsýn.
Ráðherrann sagði Starmer hafa óttast árásir Íhaldsflokksins og því fetað kunnuglegar slóðir. Tekið hefði verið fyrir uppbyggilegar umræður og nýjar hugmyndir skotnar niður.
Þá sagði Streeting mikilvægt að Verkamannaflokkurinn léti ekki draga sig niður með því að elta Reform eða Græningja hugmyndafræðilega, í þeirri von um að tryggja sér atkvæði fyrir næstu kosningar.