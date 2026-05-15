Nýr ebólufaraldur í Austur-Kongó

Nýr ebólufaraldur hefur greinst í Austur-Kongó. Að minnsta kosti 65 eru látnir en að minnsta kosti 246 eru smitaðir. Veikin hefur greinst í dreifingu í Ituri-héraði í Austur-Kongó og þá aðallega í tveimur bæjum við stórar gullnámur.
Forsvarsmenn Sóttvarnastofnunar Afríku sendu í dag út yfirlýsingu um faraldurinn en þar kom fram að búið væri að boða embættismenn frá Austur-Kongó og nágrönnum þeirra í Úganda og Suður-Súdan, auk annarra samstarfsaðila, á fund.
Stjórnvöld í Austur-Kongó hafa ekki lýst yfir faraldri, formlega, en það ku standa til í dag eins og fram kemur í frétt BBC.
Þetta er sautjándi faraldurinn í Austur-Kongó síðan ebóla greindist fyrst þar árið 1976. Talið er að veikin hafi fyrst borist í menn úr leðurblökum. Talið er að um fimmtán þúsund manns í Afríku hafi dáið vegna ebólu á undanförnum fimmtíu árum.
Síðasta faraldri í Austur-Kongó lauk formlega í maí 2021.
Þrátt fyrir að faraldrinum hafi formlega verið lokið dóu 45 vegna ebólu í fyrra. Frá 2018 til 2020 dóu nærri því 2.300 manns vegna ebólu í Austur-Kongó en það er skæðasti faraldur veikinnar þar í landi.
Þrjár mismunandi veirur valda ebólu og dreifast þær manna á milli með líkamsvessum. Ebóla getur valdið miklum blæðingum og dauða. Engin lækning er til gegn ebólu en helmingur þeirra sem smitast deyr, samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, en það hefur verið mismunandi milli faraldra.
Til er bóluefni gegn einungis einni af veirunni sem veldur ebólu. Fleiri eru í þróun.