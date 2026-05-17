Loka­tölur í Reykja­vík: Sjálf­stæðis­flokkurinn nær níunda manni inn

Agnar Már Másson skrifar
vísir/hjalti

Samkvæmt lokatölum í Reykjavík fær Sjálfstæðisflokkurinn níu borgarfulltrúa og getur enn myndað tveggja flokka meirihluta með Miðflokki eða þriggja flokka meirihluta með Viðreisn og Framsókn.

Alls greiddu 71.976 atkvæði í höfuðborginni en 108.518 voru á kjörskrá. Auðir seðlar voru 1.107 og ógildir voru 2.028.

Sjálfstæðisflokkurinn hlýtur 22.930 atkvæði (32,5 prósent) og fær því níu fulltrúa; Hildi Björsdóttur oddvita, Bjarna Eggerts Guðjónsson, Brynjar Níelsson, Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur, Rúnar Frey Gíslason, Guðný Maríu Jóhannsdóttur, Albert Guðmundsson, Bjarna Fritzson og Sigrúnu Ástu Einarsdóttur. 

Samfylkingin fær 12.737 atkvæði (17,7 prósent) og nær því fimm mönnum inn í borgarstjórn; Pétri Hafliða Marteinssyni, Heiðu Björgu Hilmisdóttur, Steinunni Gyðu- og Guðjónsdóttur, Skúla Helgasyni og Stein Olav Romslo.

Miðflokkurinn fékk 8.912, eða 12,4 prósent, og fær því þrjá borgarfulltrúa; Ara Edwald, Krístínu Kolbrúnu Kolbeinsdóttur og Lárusi Siguðrssyni. 

Viðreisn fær 7.436 atkvæði (10,3 prósent) og tvo fulltrúa; Björgu Magnúsdóttur og Róbert Ragnarsson.

Framsókn fær 4.805 atkvæði (6,7 prósent) og einn borgarfulltrúa, Einar Þorsteinsson. 

Vinstrið fær 6.649 atkvæði (9,2 prósent) og tvo borgarfulltrúa fyrir vikið; Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og Líf Magneudóttur.

Sósíalistaflokkurinn fær 2.858 atkvæði (4 prósent) og nær því einum fulltrúa inn, henni Silju Sóleyju Birgisdóttur.

Flokkur fólksins hlýtur 2.319 atkvæði (3,2 prósent) og fær engan fulltrúa. Góðan daginn fær 361 og engan borgarfulltrúa. Píratar hljóta 1.348 atkvæði og ná ekki manni inn. Okkar borg nær heldur ekki manni inn þar sem framboðið fær aðeins 306 atkvæði, eða 0,4 prósent.

Lokatölur í Suður­nesja­bæ: Samfylkingin stærst

Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.

Lokatölur úr Fjalla­byggð: Meirihlutinn heldur velli

Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig einum fulltrúa frá síðustu kosningum og er með þrjá. Nýr listi, Listi fyrir heildina fær tvo. Listi Jafnaðarmannafélags Fjallabyggðar fær einnig tvo. Jafnaðarmannafélagið og Sjálfstæðisflokkur mynda í dag meirihluta og heldur hann velli samkvæmt þessu.

