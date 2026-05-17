Samkvæmt lokatölum í Reykjavík fær Sjálfstæðisflokkurinn níu borgarfulltrúa og getur enn myndað tveggja flokka meirihluta með Miðflokki eða þriggja flokka meirihluta með Viðreisn og Framsókn.
Alls greiddu 71.976 atkvæði í höfuðborginni en 108.518 voru á kjörskrá. Auðir seðlar voru 1.107 og ógildir voru 2.028.
Sjálfstæðisflokkurinn hlýtur 22.930 atkvæði (32,5 prósent) og fær því níu fulltrúa; Hildi Björsdóttur oddvita, Bjarna Eggerts Guðjónsson, Brynjar Níelsson, Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur, Rúnar Frey Gíslason, Guðný Maríu Jóhannsdóttur, Albert Guðmundsson, Bjarna Fritzson og Sigrúnu Ástu Einarsdóttur.
Samfylkingin fær 12.737 atkvæði (17,7 prósent) og nær því fimm mönnum inn í borgarstjórn; Pétri Hafliða Marteinssyni, Heiðu Björgu Hilmisdóttur, Steinunni Gyðu- og Guðjónsdóttur, Skúla Helgasyni og Stein Olav Romslo.
Miðflokkurinn fékk 8.912, eða 12,4 prósent, og fær því þrjá borgarfulltrúa; Ara Edwald, Krístínu Kolbrúnu Kolbeinsdóttur og Lárusi Siguðrssyni.
Viðreisn fær 7.436 atkvæði (10,3 prósent) og tvo fulltrúa; Björgu Magnúsdóttur og Róbert Ragnarsson.
Framsókn fær 4.805 atkvæði (6,7 prósent) og einn borgarfulltrúa, Einar Þorsteinsson.
Vinstrið fær 6.649 atkvæði (9,2 prósent) og tvo borgarfulltrúa fyrir vikið; Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og Líf Magneudóttur.
Sósíalistaflokkurinn fær 2.858 atkvæði (4 prósent) og nær því einum fulltrúa inn, henni Silju Sóleyju Birgisdóttur.
Flokkur fólksins hlýtur 2.319 atkvæði (3,2 prósent) og fær engan fulltrúa. Góðan daginn fær 361 og engan borgarfulltrúa. Píratar hljóta 1.348 atkvæði og ná ekki manni inn. Okkar borg nær heldur ekki manni inn þar sem framboðið fær aðeins 306 atkvæði, eða 0,4 prósent.
Á kjörskrá í Sveitarfélaginu Árborg eru 9.567 manns. Ellefu bæjarfulltrúar eiga sæti í bæjarstjórn.
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut hreinan meirihluta í sveitarstjórnarkosningum í Kópavogi samkvæmt lokatölum úr bæjarfélaginu.
Sjálfstæðismenn unnu mikinn kosningasigur í Ölfusi í sveitarstjórnarkosningunum í dag. Sjálfstæðismenn bættu við sig manni og eru nú með fimm fulltrúa í sjö manna sveitarstjórn.
Listi Samfylkingar og óháðra fær þrjá bæjarfulltrúa í Suðurnesjabæ og listi Framsókn tvo samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkur fá tvo fulltrúa hvor.
Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig einum fulltrúa frá síðustu kosningum og er með þrjá. Nýr listi, Listi fyrir heildina fær tvo. Listi Jafnaðarmannafélags Fjallabyggðar fær einnig tvo. Jafnaðarmannafélagið og Sjálfstæðisflokkur mynda í dag meirihluta og heldur hann velli samkvæmt þessu.
Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig tveimur mönnum og Samfylkingin tapar einum í Reykjanesbæ. Framsóknarmenn halda sínum þremur en Viðreisn fær engan mann kjörinn.
Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig einum manni í Mosfellsbæ og er stærstur flokka með fimm menn. Meirihlutinn er kolfallinn með aðeins fjóra menn.
Á-listinn tryggði sér áframhaldandi meirihluta í sveitarstjórn Rangárþings ytra í sveitarstjórnarkosningunum í dag.
Framsókn tapar fulltrúa í sveitarstjórn Norðurþings og því er 5 manna meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins fallinn.
Sjálfstæðisflokkurinn vann sigur í sveitarstjórnarkosningunum í Rangárþingi eystra í dag. Flokkurinn náði þar hreinum meirihluta – fjóra fulltrúa – en Framsókn náði tveimur og N-listinn einum.
Bæjarlistinn á Akureyri tapar manni og því er meirihluti hans, Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins fallinn. Samfylkingin græddi fulltrúa á kostnað Bæjarlistans og Akureyrarlistinn náði manni inn.
Framsókn og stuðningsmenn bætir við sig manni frá síðustu kosningum og Sjálfstæðisflokkurinn og K-listi Kex framboðs tapa manni hvor í sveitarfélaginu Hornafirði. Miðflokkurinn fær einn mann.
Byggðalistinn bætti við sig fulltrúa í sveitarstjórn Skagafjarðar en meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks heldur velli. Þessir síðarnefndu skiptast þó á einum fulltrúa.
Samfylkingin missti tvo menn sem Framsókn og Viðreisn hirtu í Hafnarfirði. Miðflokkurinn fékk einnig mann inn.
Framsóknarmenn fara úr tveimur fulltrúum í fjóra í Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðismenn halda sínum tveimur. Fráfarandi meirihluti sem gustaði um er fallinn.
Sjálfstæðisflokkurinn heldur hreinum meirihluta sínum og Samfylking, Viðreisn og óháðir tapa manni á Seltjarnarnesi. Miðflokkurinn fær einn fulltrúa.
Sjálfstæðisflokkurinn hlaut fimm kjörna fulltrúa og þar með hreinan meirihluta í Vestmannaeyjum. Miðflokkurinn fékk tvo menn kjörna og Eyjalistinn hélt sínum tveimur.
Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur í sameinuðu sveitarfélagi Borgarbyggðar og Skorradalshrepps samkvæmt lokatölum í sveitarstjórnarkosningum. Meirihluti Framsóknarflokksins er fallinn.
Meirihlutinn heldur í Múlaþingi og Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig manni á kostnað Austurlistans.
Meirihluti Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingar á Akranesi hélt velli en missti en fækkaði þó í liðinu um einn. Þetta varð ljóst eftir að yfirkjörstjórn birti lokatölur sínar á öðrum tímanum í nótt.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur í Fjarðabyggð, en missir einn fulltrúa milli kosninga. Framsókn missir einn sömuleiðis en flokkarnir halda þó meirihluta sínum. Samfylkingin og Miðflokkurinn eru með sitthvora tvo.