Fulltrúar Bandaríkjanna og Danmerkur hafa fundað að minnsta kosti fimm sinnum á þessu ári til að ræða opnun þriggja nýrra herstöðva Bandaríkjahers á Grænlandi. BBC hefur eftir heimildarmönnum að viðræður gangi vel.
Samkvæmt BBC hefur verið rætt um að herstöðvarnar yrðu í suðurhluta landsins og að meginverkefni þeirra yrði eftirlit með svokölluðu GIUK-hliði milli Grænlands, Íslands og Bretlandseyja. Ein stöðin yrði líklega í Narsarsuaq, þar sem Bandaríkjamenn hafa áður haft herstöð, og hinar þar sem einhverjir innviðir eru fyrir, eins og flugvöllur eða höfn.
Bandaríkjamenn eru sagðir hafa lagt til að herstöðvarnar verði formlega skilgreindar sem yfirráðasvæði Bandaríkjanna, það er að segja hluti af Bandaríkjunum.
Michael Needham, háttsettur embættismaður innan bandaríska utanríkisráðuneytisins, er sagður fara fyrir viðræðunum fyrir hönd Bandaríkjanna. Samkvæmt BBC hefur honum verið falið að komast að samkomulagi sem uppfyllir kröfur Donald Trump Bandaríkjaforseta en virðir á sama tíma „rauðar línur“ Dana varðandi það að Grænland sé órjúfanlegur hluti Danaveldis.
Jesper Møller Sørensen, sendiherra Danmerkur í Washington, og Jacob Isbosethsen, sendifulltrúi Grænlands, eru meðal þeirra sem hafa setið viðræðurnar fyrir hönd Dana og Grænlendinga.
BBC hefur eftir þremur heimildarmönnum að Jeff Landry, ríkisstjóri Louisiana og sérlegur sendifulltrúi Trump í málefnum Grænlands, hafi ekki komið nálægt viðræðunum. Trump útnefndi Landry í sendifulltrúaembættið í kjölfar hótanna um að taka Grænland, mögulega með valdi.
Bandaríkin reka sem stendur eina herstöð á Grænlandi en þær voru sautján þegar mest var á tímum kalda stríðsins.