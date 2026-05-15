Bríet krefur Pálma Ragnar um átta milljónir króna

Söngkonan Bríet Ísis Elfar krefur þrotabú félagsins Líms og varahluta ehf., sem hét áður Rok records og var í eigu tónlistarmannsins Pálma Ragnars Ásgeirssonar, um tæplega átta milljónir króna vegna höfundaréttar-, útgáfuréttar og rétthafagreiðslna, sem hún telur sig hafa verið hlunnfarna um.
Þetta kom fram í Héraðsdómi Reykjavíkur á miðvikudagsmorgun, þegar frávísunarkröfur Pálma Ragnars í tveimur málum voru teknar fyrir.
Við upphaf þinghalds óskaði lögmaður Bríetar eftir því að þinghaldinu yrði lokað og blaðamanni vísað á dyr. Dómari minnti hann þá á meginregluna um að þinghald skuli háð í heyranda hljóði.
„Við gerum það í barnarverndarmálum og mjög viðkvæmum málum. Það er ekkert viðkvæmt í þessu máli.“
Bríet og Pálmi, lagahöfundur og pródúsent, hófu samstarf sitt árið 2018 þegar Bríet gaf út sína fyrstu smáskífu, 22.03.99. Á þeim fjórum árum sem Bríet og Pálmi unnu saman að tónlist gáfu þau út átján lög sem þau sömdu í sameiningu.
Þar á meðal eru flestöll lögin á plötunni Kveðja, Bríet og vinsælasta lag hennar, Esjan. Samstarf þeirra hélt áfram til ársins 2022 en síðasta lagið sem þau eru skráð bæði fyrir er lagið Flugdreki. Lögin sem þau sömdu saman eru öll skráð af tónlistarútgáfunni Alda Music á Spotify en nýrri lög Bríetar af henni sjálfri.
Fyrra málið varðar fjárkröfur sem Bríet gerir í þrotabú félags Pálma Ragnars, sem tekið var til gjaldþrotaskipta árið 2024 en búinu hefur ekki enn verið skipt.
Lögmaður Pálma Ragnars krafðist þess að málinu yrði vísað frá dómi á grundvelli þess að verulegur ágallar væru á kröfugerð Bríetar í málinu. Hún hefði í fyrsta lagi krafist þess að viðurkennt yrði að Bríet ætti rétt til helmings í öllum tekjum sem skapast hafa og kunnu að skapast af sölu, miðlun og dreifingu á hljóðritum sem talin eru upp í greinargerð að frádregnum beinum kostnaði af upptöku og fleira.
Á þessari kröfugerð væru fjórir sjáanlegir gallar; Bríet hefði áður lýst tölulegri fjárkröfu í kröfulýsingu en fyrir dómi hefði henni verið breytt í viðurkenningarkröfu, í kröfugerðinni væri falin lögspurning, hljóðritin væru ekki talin upp í kröfugerð heldur væri vísað til málavaxtalýsingar og að óheimilt væri gera viðurkenningarkröfu án fjárhæðar í gjaldþrotaskiptamálum.
Lögmaðurinn rakti hvern ágalla fyrir sig og fór þá yfir ætlaða ágalla á þremur öðrum liðum kröfugerðar Bríetar. Blaðamaður ætlar ekki að þreyta lesendur með því að reifa þau réttarfarssjónarmið sérstaklega.
Að lokinni ræðu lögmanns Pálma var komið að lögmanni Bríetar. Hann hóf ræðu sína á því að leggja fram það sem hann kallaði endanlegar dómkröfur. Þá kom nokkuð fát á dómara og aðra viðstadda lögmenn.
„Þetta er eiginlega orðið eitthvað réttarfars-ég veit ekki hvað, þetta er alveg nýtt fyrir dómara,“ sagði dómari og lögmaður Pálma kom á framfæri mótmælum gegn því að framlagning breyttra dómkrafa yrði heimiluð, sem voru bókuð í þingbók.
Lögmaður Bríetar sagði aftur á móti að hann teldi fullkomlega eðlilegt að kröfum væri breytt með þessum hætti, þar sem nýjar upplýsingar hefðu komið í ljós, bæði eftir gerð kröfulýsingar í þrotabúið og höfðun málsins. Lögmaður Pálma benti á í andsvörum sínum að væru slíkar breytingar leyfðar væri kröfulýsingarfrestur í gjaldþrotamálum tilgangslaus með öllu.
Þá lagði lögmaður Bríetar fram nýtt gagn í miðri málflutningsræðu, sem hann sagði vera yfirlit frá Öldu music sem sýndi fram á að fyrirtækið hefði greitt Rok records um tuttugu milljónir króna vegna þeirra 21 hljóðrita sem tekist er á um í málinu. Af þessum tuttugu milljónum króna hefði Bríet ekki fengið eina krónu.
Lögmaður Pálma mótmælti þeirri framlagningu sem of seint fram kominni. Þá sagði lögmaður Bríetar að ekki hefði verið hægt að leggja gagnið fram fyrr, þar sem það hefði ekki fengist afhent fyrr. Pálmi hefði allt frá því að Bríet fór að krefja hann um gögn í tengslum við málið þverskallast við að afhenda upplýsingar. Þá benti lögmaður Pálma á að þegar félag fer í gjaldþrot missi umráðamaður þess forræði búsins og það sé skiptastjóra að afhenda kröfuhöfum upplýsingar um fjármál þess.
„Hann hafði hagað viðskiptum sínum þannig að skiptastjóri og kröfuhafar komu að sviðinni jörð í þrotabúinu,“ sagði lögmaður Bríetar í andsvörum sínum.
Sem áður segir gerir Bríet kröfu um 7,1 milljón króna vegna greiðslna sem runnu frá Öldu music til Rok records vegna hljóðritanna sem hún telur sig eiga rétt til helmings réttinda yfir. Þá krefst hún tæplega 800 þúsund króna vegna rétthafagreiðslna í tengslum við spilun tónlistar þeirra Bríetar og Pálma í sjónvarpsþáttum, kvikmyndum og auglýsingum.
Að loknum ræðum lögmanna um málið hófst aðalmeðferð í öðru frávísunarmáli, sem varðar kröfur Bríetar um eignarrétt hennar yfir tilteknum upptökum viðurkenndan. Lögmennirnir tveir fluttu þá ræður og byggðu kröfur sínar að langmestu leyti á sömu rökum og í hinu málinu.
Reikna má með úrskurði dómara um frávísunarkröfurnar um miðjan júní.