Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson taka á móti góðum gestum í Góðu kosningakvöldi í beinni útsendingu á Sýn klukkan 20. Sveppi verður með þeim félögum, Bandmenn sjá um tónlist og margt af flottasta tónlistarfólki þjóðarinnar lítur við.
Benni og Fannar eru löngu þekktir fyrir innslögin sín og verður gaman að sjá hvernig þeim gengur að hringja út fyrir Sósíalista og safna atkvæðum fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Elísabet Inga Sigurðardóttir og Tómas Arnar Þorláksson verða á ferðinni, hitta stressaða maka borgarstjóraefna og skyggnast á bak við tjöldin.
Kosningavakt fréttastofunnar hefst um klukkan 22 þegar líður að fyrstu tölum. Telma Tómasdóttir heldur um taumana og Gunnar Sigurðarson, skemmtilegasti stjórnmála- og stjórnsýslufræðingur þjóðarinnar, rýnir í tölur. Fréttamenn Sýnar verða úti um hvippinn og hvappinn í skemmtilegustu kosningapartíunum þar sem reikna má með að skiptist á mikil gleði og skelfileg sorg.
Von er á fyrstu tölum í Reykjavík eftir miðnætti og þá verða Sýn og RÚV með sameiginlega tímamótaútsendingu úr borgarstjórnarsal Ráðhúss Reykjavíkur þar sem oddvitarnir í Reykjavík bregðast við tölunum. Fyrstu tölur gefa sterka vísbendingu um niðurstöður kosninga.
Kosningasjónvarpið stendur vaktina langt fram á nótt og samhliða henni verður Vísir með öfluga fréttavakt með öllum nýjustu tölum og viðbrögðum.
