Íbúum í Helsinki, höfuðborg Finnlands, var ráðlagt að halda kyrru fyrir innandyra og flugumferð var stöðvuð tímabundið vegna óþekktra dróna í nótt. Yfirvöld segja mögulega hættu liðna hjá.
Töluverður viðbúnaður var í sunnanverðu Finnlandi vegna dróna sem taldir voru hafa ráfað inn í finnska lofthelgi snemma í morgun. Orrustuþotur sáust á flugi yfir Uusimaa-héraði. Um 1,8 milljón íbúum héraðsins, þar á meðal höfuðborgarinnar, var ráðlagt að halda sig inni.
Flugumferð var takmörkuð frá klukkan fjögur í nótt að staðartíma og var bæði flugvélum og skipum beint frá höfuðborginni, að sögn finnska ríkisútvarpsins.
Finnski herinn jók eftirlit og setti orrustuþotu- og þyrluáhafnir í viðbragðsstöðu. Landhelgisgæslan jók einnig viðbúnað sinn.
Alexander Stubb, forseti Finnlands, fullyrti að bein hernaðarógn steðjaði ekki að landinu. Mari Rantanten, innanríkisráðherra, sagði að fólki væri óhætt að fara til skóla og vinnu í morgun.
Ekki er ljóst hvaðan möguleg flygildi komu. Nokkur dæmi hafa verið um að úkraínskir og rússneskir drónar hafi villst inn í lofthelgi nágrannaríkja á undanförnum mánuðum.